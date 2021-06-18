Sylvinho quer montar Corinthians 'forte e competitivo' na temporada

Sylvinho disputou apenas seis jogos no comando do Corinthians e tem menos de um mês de trabalho no clube, mas os resultados e o desempenho do time já preocupam o torcedor. Após mais uma resultado negativo no Brasileirão, o treinador tratou de explicar quais são as suas intenções, neste momento para equipe. Ele mantém o discurso de construir passo a passo, com o que já tem.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Em entrevista coletiva depois da derrota para o Red Bull Bragantino, o comandante alvinegro foi questionado sobre o planejamento do clube para o Campeonato. Para ele, a ideia é montar um time forte e que possa ser competitivo, contando com todos os jogadores que tem à disposição.

- O planejamento é trabalhar em cima do time, organizando, sendo um time forte, um time que defende bem, que tem uma boa construção, e que consiga fazer acabamentos, finalizações. O campeonato é duro, difícil, e nós trabalhamos com os atletas que estão aqui há mais tempo e com os atletas mais jovens. O que nós queremos é um time forte, competitivo, que defenda bem e jogue o jogo, e com performance tenha seus resultados, pra isso estamos trabalhando e vamos trabalhar e buscar soluções.Sem perspectiva de reforços, Sylvinho é consciente de que terá de tirar o melhor que puder do elenco que tem em mãos. Por isso, sabe que precisa entender o processo de cada um de seus jogadores. Alguns absorverão de forma mais rápida o trabalho, enquanto outros de forma mais lenta. Sendo assim, as falhas acabam fazendo parte dessa maturação.