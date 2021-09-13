Sylvinho explica ausências de Renato Augusto e Adson em empate do Corinthians

O Corinthians teve uma série de desfalques para enfrentar o Atlético-GO, no último domingo, fora de casa. Entre os jogadores que ficaram fora do empate em 1 a 1 pela 20ª rodada do Brasileirão-2021 estão Renato Augusto e Adson. Ambos foram vetados pelo departamento médico e ainda não têm presença garantida no próximo compromisso alvinegro, que será contra o América-MG.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Em entrevista coletiva após a partida em Goiânia, Sylvinho explicou a situação médica de cada um e não escondeu que Renato gerou preocupação na comissão técnica. Segundo o comandante do Timão, o camisa 8 teve uma sobrecarga no adutor da coxa e será reavaliado durante esta semana.

- Renato é uma sobrecarga no adutor até o momento, nós estamos construindo também, é interessante exatamente isso, o Giuliano chegou, fez alguns jogos, cada um tem a sua construção, e nós vamos com muito cuidado. O próprio Renato e os demais que estão chegando, são atletas que chegaram e qualificam bastante o nosso grupo, estão sendo muito bem recebidos pelos demais atletas, isso ajuda, encorpa o nosso grupo, qualifica.

- Agora, é uma construção que não é do dia para a noite, que vai indo, que vai nos permitindo muitas vezes essas trocas, o atleta vai pouco a pouco, porque já estamos no segundo turno, e a intenção é sempre contar com um atleta saudável em campo. Gerou uma preocupação Renato Augusto), vamos deixar para a construção da próxima semana - completou Sylvinho.Outro que ficou fora foi Adson, que há cerca de três semanas, contra o Athletico-PR, sofreu uma pancada em lance de Thiago Heleno e ainda não conseguiu se recuperar totalmente. Neste momento, ele ainda está em transição e não teve condições de iniciar o trabalho com o restante do grupo.