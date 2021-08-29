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Sylvinho admite atuação ruim do Corinthians, mas valoriza vitória 'no detalhe' com gol de Jô

Técnico do Timão analisou o triunfo por 1 a 0 sobre o Grêmio, neste sábado, em Porto Alegre. Apesar de não ter feito bom jogo, ele fez elogios pela postura da equipe...

Publicado em 29 de Agosto de 2021 às 01:55

LanceNet

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Publicado em 

29 ago 2021 às 01:55
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians não demonstrou o mesmo desempenho das partidas mais recentes, mas com uma vitória por 1 a 0 bateu o Grêmio, em Porto Alegre, neste sábado, pela 18ª rodada do Brasileirão-2021. A impressão foi a mesma por parte de Sylvinho, que valorizou o triunfo conquistado "no detalhe".TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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Em entrevista coletiva após a partida, o técnico alvinegro destacou a dificuldade imposta pelo adversário, principalmente no primeiro tempo, e analisou o motivo pelo qual o Timão acabou tendo uma atuação ruim. Além disso, ele explicou o que fez na segunda etapa para corrigir os problemas apresentados.
- Não foi um bom primeiro tempo, pelo contrário. Nós sofremos muito na nossa saída de jogo, sofremos uma pressão adversária bem feita, nós tivemos muita dificuldade. Essa bola sempre saía com atraso, um pouco difícil, uma bola mastigada, isso prejudicou nossas ações mais técnicas de construção. Um segundo tempo melhor, mais bem postado, nós corrigimos essa situação de construção do meio-campo. Nós limpamos aquela área de conflito, abrimos mais os nossos meio-campistas para fazer a jogada mais por fora, dando amplitude em lateral - declarou o comandante corintiano.Apesar de o desempenho ter sido abaixo do esperado, ele elogiou a entrega do time durante todo o jogo que, em sua análise, foi vencido por "um detalhe" que foi o gol marcado por Jô aproveitando jogada de bola parada no segundo tempo. O centroavante também foi alvo da admiração do técnico.
- Nosso time se desgasta bastante, porque nós fechamos espaços, corremos e nos desgastamos muito e ganhamos no detalhe do qual eles sabiam que era um campo difícil, um adversário muito difícil e nós já imaginávamos um jogo de muitos detalhes e complicado. Ganhamos no detalhe, feliz pelo Jô, pelo gol, por tudo o que ele tem nos dado em relação a sua entrega, sua qualidade, e tudo o que ele tem colocado para o time - concluiu.
Depois da partida deste sábado, Sylvinho terá um longo período para trabalhar com o time, já que a próximo compromisso será apenas no dia 7 de setembro, contra o Juventude, na Neo Química Arena. Com a vitória sobre o Grêmio, o Corinthians foi a 27 pontos na tabela, mantendo a sexta posição no Brasileirão.

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