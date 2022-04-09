Sub-20 do São Paulo perde jogo-treino para o Coritiba

A equipe sub-20 do São Paulo perdeu para o Coritiba por 3 a 1, em jogo-treino realizado no CT do Coxa, neste sábado (09). Talles Wander marcou o gol do Tricolor no confronto. Esse foi o segundo e último jogo-treino da equipe no Paraná. Na quarta-feira, o Tricolor derrotou o Joseense por 3 a 1, gols de Azeez, Manso e Samuel. O confronto aconteceu no estádio Municipal do Pinhão, em São José dos Pinhais.
A pré-temporada do sub-20 está na reta final. No dia 24 de abril, o São Paulo estreia no Campeonato Brasileiro contra um adversário a ser definido. Já no Paulista, o time joga a partir do dia 4 de maio e está no grupo com Juventus, Grêmio Osasco, Audax, Nacional e SC Brasil.