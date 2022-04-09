Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Sub-20 do São Paulo perde jogo-treino para o Coritiba

Tricolor, comandado por Alex, foi derrotado por 3 a 1, em jogo realizado no CT do Coxa...
Publicado em 09 de Abril de 2022 às 14:32

A equipe sub-20 do São Paulo perdeu para o Coritiba por 3 a 1, em jogo-treino realizado no CT do Coxa, neste sábado (09). Talles Wander marcou o gol do Tricolor no confronto. Esse foi o segundo e último jogo-treino da equipe no Paraná. Na quarta-feira, o Tricolor derrotou o Joseense por 3 a 1, gols de Azeez, Manso e Samuel. O confronto aconteceu no estádio Municipal do Pinhão, em São José dos Pinhais.
A pré-temporada do sub-20 está na reta final. No dia 24 de abril, o São Paulo estreia no Campeonato Brasileiro contra um adversário a ser definido. Já no Paulista, o time joga a partir do dia 4 de maio e está no grupo com Juventus, Grêmio Osasco, Audax, Nacional e SC Brasil.
Crédito: Sub-20 do São Paulo foi derrotado pelo Coritiba em jogo-treino (Foto: Divulgação/Comunicação Coritiba)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados