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Sobre o Vasco

Sobrevivente em incêndio, zagueiro capixaba é campeão brasileiro pelo Flamengo

Pelo time sub-17 do Rubro-Negro, o jovem defensor nascido na Serra fez parte do grupo campeão diante do arquirrival nesta segunda-feira (16). Após a goleada por 4 a 1, Jhonata Ventura celebrou e recordou-se dos amigos que perdeu na tragédia de 2019

Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 17:12

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

17 ago 2021 às 17:12
Flamengo
Orgulhoso, Jhonata exibe o troféu de campeão brasileiro sub-17 pelo Flamengo Crédito: Divulgação/Flamengo
Na noite desta segunda-feira (16), o Flamengo goleou o Vasco por 4 a 1, em Volta Redonda, e foi campeão brasileiro sub-17. O título foi bastante comemorado pela molecada rubro-negra, visto a dificuldade para chegar à taça - na ida perdeu por 3 a 1 e precisava vencer por pelo menos três gols de diferença para ser o grande vencedor sem a necessidade dos pênaltis.

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Entre todos os jogadores, a conquista teve um sabor ainda mais especial para um deles: aos 17 anos, o zagueiro capixaba Jhonata Ventura também ergueu o troféu e comemorou muito nas redes sociais. O defensor, juntamente com o goleiro Francisco Dyogo, é um dos sobreviventes do trágico incêndio que matou 10 jogadores da base do clube, que dormiam no alojamento provisório no Ninho do Urubu, em janeiro de 2019.
Mais de dois anos após quase perder a vida e ter passado por um longo período de recuperação, o garoto nascido e criado na Serra conseguiu voltar ao alto nível e agora pode colocar no peito a medalha da mais importante competição nacional da categoria.
Em outubro do ano passado, o garoto assinou o primeiro contato profissional dele com o clube. Jhonata assinou com o Flamengo até o fim de 2023. Nas redes sociais, o zagueirão, que não entrou em campo na decisão contra o Cruz-Maltino, comemorou o título, e de quebra deu aquela provocada nos rivais, e claro, lembrou dos amigos que perdeu na tragédia.

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