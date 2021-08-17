Com golaços, Flamengo vence o Vasco, reverte vantagem e é bicampeão do Brasileiro Sub-17

Crédito: Gilvan de Souza / Flamengo

Flamengo e Vasco fizeram uma decisão de Campeonato Brasileiro Sub-17 do tamanho do Clássicos dos Milhões. Se em São Januário o Cruz-Maltino levou a melhor por 3 a 1, o Rubro-Negro deu o troco no Raulino de Oliveira, goleou por 4 a 1 e garantiu o bicampeonato da categoria. Os destaques ficaram por conta de Victor Hugo e Petteron, que marcaram dois gols cada. E que golaços!

Barros descontou para o Vasco, que estava levando a decisão para os pênaltis até os 43 minutos da etapa final. O título coroou o time do técnico Mário Jorge, que fez a melhor campanha na fase de grupos e passou por Atlético-MG e São Paulo na fases de quartas de final e semifinal, respectivamente, antes do Vasco.Esta foi apenas a terceira edição do Campeonato Brasileiro Sub-17 organizada pela CBF. Em 2019, o Flamengo, comandado por Lázaro, conquistou o título em cima do Corinthians. O Fluminense superou o Athletico na decisão de 2020. PRIMEIRO TEMPO DE GOLAÇOS E VIRADA

Uma atuação de manual fez o Flamengo virar a decisão na primeira etapa Após duas chegadas do Vasco logo nos minutos iniciais, o Rubro-Negro assumiu o controle e contou com a inspiração de seus homens da frente. A começar por Victor Hugo, que desencadeou a reação com uma finalização precisa de fora da área, de pé esquerdo, no ângulo do goleiro Allan Vitor: 1 a 0 aos 15 minutos.

O camisa 10 ampliou aos 33, aparecendo entre os dois zagueiros do Vasco para desviar cruzamento de Zé Wellinton: 2 a 0. O Vasco, atordoado pelos gols, ainda sofreu um terceiro golpe antes do intervalo. Petterson recebeu na esquerda, deixou três marcadores para trás e fez o terceiro aos 45, invertendo a situação de início: após o intervalo, era o Vasco que precisava marcar para ser campeão.VASCO REAGE E VOLTA PARA A FINAL​Igor entrou no lugar de Lucas Eduardo, mas a mudança do Vasco passou também pela nova postura. Mais agressivo e intenso, o Cruz-Maltino "voltou" ao jogo - que ficou franco e com faltas mais duras. Foram três cartões amarelos para o Flamengo até os 15 minutos, para Francisco Dyogo, Victor Hugo e Victor Muller - sendo o último ainda no primeiro tempo - além do técnico Mário Jorge.

Após alguns erros no passe final, o Vasco encontrou suas melhores chances com Ykaro. Aos 18, o atacante girou em cima da marcação e chutou forte, mas na direção do goleiro do Flamengo, que espalmou para a linha de fundo. Aos 27, o camisa 11 saiu da área e cruzou para Barros, que não cabeceou bem.

No minuto seguinte, o lance se repetiu: cruzamento da direita e finalização de Barros. Dessa vez, a cabeçada foi parar no fundo da rede: 3 a 1 idêntico à partida de ida, que levaria a decisão do Brasileirão Sub-17 para as penalidades.PETTERSON MARCA MAIS UM GOLAÇO: FLAMENGO CAMPEÃO!

A iminência dos pênaltis não freou a intensidade de Flamengo e Vasco, que seguiram atrás de mais um gol até o final. Quando parecia certo que o título seria decidido na marca do cal, Petterson marcou um golaço. Mais um.