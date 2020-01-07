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E o vermelho e preto?

Site vaza novas camisas de treino do Flamengo para a temporada

Novas vestimentas deverão ser apresentadas oficialmente assim como o novo uniforme de jogo, que estreará na decisão da Supercopa do Brasil, em fevereiro contra o Athletico-PR

Publicado em 07 de Janeiro de 2020 às 18:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jan 2020 às 18:56
Uniformes de treino, de aquecimento e da comissão técnica do Flamengo serão azuis Crédito: Reprodução/Ofoball
Após revelar peças para o São Paulo, a página de Instagram OFOBALL vazou modelos que serão lançados pela Adidas para o Flamengo ao longo de 2020. As publicações envolvem a nova camisa de aquecimento e uniformes de treino, que levam as cores azul e verde, e peças de passeio, que receberam as cores preto, vermelho e branco.
Uniformes de treino, de aquecimento e da comissão técnica do Flamengo serão azuis Crédito: Reprodução/Ofoball
A publicação não detalha as datas nas quais os modelos serão lançados. A página também não mostrou imagens das futuras camisas 1, 2 e 3 de jogo.
Uniformes de treino, de aquecimento e da comissão técnica do Flamengo serão azuis Crédito: Reprodução/Ofoball
A Adidas ainda não divulgou as novas peças, mas sabe-se que o uniforme número um terá as listras rubro-negras mais grossas, parecido com o de 2016. Eles serão lançados de maneira oficial no dia 14 ou 15 de fevereiro (o planejamento inicial era lançá-los no fim de março) e vendidos apenas nas lojas oficiais do Flamengo.

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