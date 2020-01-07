Site vaza novas camisas de treino do Flamengo para a temporada

Após revelar peças para o São Paulo, a página de Instagram OFOBALL vazou modelos que serão lançados pela Adidas para o Flamengo ao longo de 2020. As publicações envolvem a nova camisa de aquecimento e uniformes de treino, que levam as cores azul e verde, e peças de passeio, que receberam as cores preto, vermelho e branco.
A publicação não detalha as datas nas quais os modelos serão lançados. A página também não mostrou imagens das futuras camisas 1, 2 e 3 de jogo.
A Adidas ainda não divulgou as novas peças, mas sabe-se que o uniforme número um terá as listras rubro-negras mais grossas, parecido com o de 2016. Eles serão lançados de maneira oficial no dia 14 ou 15 de fevereiro (o planejamento inicial era lançá-los no fim de março) e vendidos apenas nas lojas oficiais do Flamengo.