Simeone vai seguir no Atlético de Madrid para a próxima temporada

O Atlético de Madrid vai seguir com seu comandante para a próxima temporada. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, Diego Simeone revelou que não vai deixar o clube mesmo após as críticas a seu trabalho.+ Liverpool entra em cena por Mbappé e pode atravessar negociações com Real Madrid e PSG

- Não há nada a dizer: vou continuar com o Atlético de Madrid. Não se preocupe, tranquilidade - disse o treinador ao jornalista Fabrizio Romano.

Diego Simeone teve seu trabalho criticado na temporada. Isto porque após conquistar a La Liga no ano passado, a equipe não conseguiu repetir o feito e se encaminha para ficar na terceira colocação do campeonato. Além disso, foi eliminada nas quartas de final da Champions League.