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futebol

Simeone vai seguir no Atlético de Madrid para a próxima temporada

Após falta de títulos, o trabalho do treinador à frente do clube foi questionado, mas ele vai continuar no comando dos Colchoneros
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Publicado em 16 de Maio de 2022 às 06:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 mai 2022 às 06:44
O Atlético de Madrid vai seguir com seu comandante para a próxima temporada. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, Diego Simeone revelou que não vai deixar o clube mesmo após as críticas a seu trabalho.+ Liverpool entra em cena por Mbappé e pode atravessar negociações com Real Madrid e PSG
- Não há nada a dizer: vou continuar com o Atlético de Madrid. Não se preocupe, tranquilidade - disse o treinador ao jornalista Fabrizio Romano.
Diego Simeone teve seu trabalho criticado na temporada. Isto porque após conquistar a La Liga no ano passado, a equipe não conseguiu repetir o feito e se encaminha para ficar na terceira colocação do campeonato. Além disso, foi eliminada nas quartas de final da Champions League.
O treinador está no Atlético de Madrid desde dezembro de 2011. Desde então, conquistou duas vezes a La Liga, uma Copa do Rei, uma Supertaça da Espanha, duas Ligas Europa e duas Supercopas da Espanha.

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