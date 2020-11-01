Série C: Santa Cruz massacra e Paysandu arranca empate com o Manaus

Dois jogos deram sequência a 13ª rodada da Série C. O principal destaque do dia foi o Santa Cruz, que massacrou o Imperatriz-MA por 6 a 1 e se consolidou na liderança da chave A, com 30 pontos. O time maranhense é o lanterna, com apenas 1.Na próxima rodada, o Imperatriz-MA visita o Botafogo-PB. Enquanto isso, o Santa Cruz mede forças com o Vila Nova.
Paysandu x Manaus
No outro jogo do dia, o Manaus abriu o placar com Luís Fernando. Na base do sufoco e com direito a pênalti nos minutos finais, o Paysandu arrancou o empate e fica na 6ª posição da chave A, com 16 pontos. O Gavião é o 4º colocado, com 18 pontos.
Na próxima rodada, o Papão encara o Jacupiense, fora de casa. O Manaus mede forças com o Ferroviário, na Arena da Amazônia.