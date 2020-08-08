Sergio Ramos avalia temporada do Real e lamenta queda na Champions: 'Sabor agridoce'

Crédito: Sergio Ramos diz que temporada foi 'dura' para todos (Reprodução/Twitter

Sergio Ramos assistiu das arquibancadas a eliminação do Real Madrid na Liga dos Campeões nas oitavas de final para o Manchester City, após derrota por 2x1, mas sentiu tanto quanto aqueles que estavam em campo. Nas redes sociais, o capitão da equipe Merengue fez uma reflexão sobre o ano do clube.

Ramos classificou a temporada como "atípica e estranha", especialmente por causa da pandemia de coronavírus que atingiu todo o planeta e paralisou campeonatos mundo afora. Para ele, a eliminação na Liga dos Campeões, que fechou o calendário do Real, foi doída e tem sabor 'agridoce'.

- Acaba uma temporada atípica e estranha, muito dura para todos. O sabor é agridoce, porque nós somos o Real Madrid e estamos obrigados a ganhar tudo. Temos que dar mérito pela Liga, ainda mais uma tão excepcional, e também pela Supercopa, mas estamos tristes pela eliminação da Liga dos Campeões - disse o zagueiro. No clube madrilenho desde 2005, Sergio Ramos concluiu frisando a importância do apoio incondicional dos torcedores para tentar dar a volta por cima na próxima temporada: