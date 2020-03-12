Sem sustos, Flamengo vence o Barcelona de Guayaquil pela Libertadores

Gabigol deixou sua marca ao cobrar pênalti com categoria Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O Flamengo conquistou sua segunda vitória consecutiva na Libertadores. O Rubro-Negro venceu o Barcelona de Guayaquil por 3 a 0 na noite desta quarta-feira (11), no Maracanã. O triunfo foi construído com tranquilidade contra um time que pouco ofereceu ameaça ao gol defendido por Diego Alves. O zagueiro Gustavo Henrique, e os atacantes Gabigol e Bruno Henrique marcaram os gols da vitória. Com o resultado, o time carioca chegou a seis pontos e é o vice-líder do Grupo A da competição, atrás do Independiente del Vale no saldo de gols.

Caso a Conmebol mantenha o calendário da Libertadores em atividade, o Flamengo voltará à campo na próxima quinta-feira (19). O rival será o Independiente del Valle, em partida marcada para às 21h, no Chillogallo. Entretanto, o mais provável é que a entidade máxima do futebol na América do Sul decida paralisar a competição por conta do coronavírus.

O jogo

O time comandado por Jorge Jesus, como de praxe, foi para cima dos equatorianos. Uma verdadeira blitz, mas as primeiras chances criadas não resultaram em gol. O Barcelona permaneceu acuado em seu campo de defesa e conseguiu se segurar até a reta final do primeiro tempo. Mas aos 37 minutos, a pressão rubro-negra deu resultado. Everton Ribeiro cruzou da direita e encontrou o zagueiro Gustavo Henrique, que cabeceou por cima do goleiro Mendoza para abrir o placar. O gol deixou os rivais atordoados e o segundo tento do Fla veio ainda na primeira etapa, com Gabigol em cobrança de pênalti.