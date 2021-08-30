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futebol

Sem poder viajar para jogar pela Seleção, Thiago Silva publica protesto: 'Precisa dizer algo?'

Zagueiro brasileiro reclamou em seu Instagram com imagem de mãos amarradas sobre não poder viajar para representar a Seleção...

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 19:10

LanceNet

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Publicado em 

30 ago 2021 às 19:10
Crédito: Reprodução
Thiago Silva fez um protesto em seu Instagram nesta segunda-feira sobre não poder viajar para defender a Seleção Brasileira pelas Eliminatórias. A reclamação do zagueiro foi feita após a Premier League proibir a convocação de seus jogadores para países considerados de risco para Covid-19.
Veja a tabela do InglêsA Seleção Brasileira não poderá contar com jogadores da Premier League, da Serie A Italiana e de La Liga, visto que estes campeonatos proibiram a convocação de todos os seus jogadores para países considerados de risco para o Covid-19.
Entre os atletas afetados decisão tomada pela Premier League, está o zagueiro brasileiro Thiago Silva, que acabou desconvocado pela Seleção Brasileira. O jogador, insatisfeito com a medida imposta pela Liga Inglesa, protestou em seu Instagram.
Com uma imagem de mãos amarradas, Thiago Silva postou uma foto que contava com a frase 'Precisa dizer algo?' com o intuito de protestar contra a medida.
Na próxima quinta-feira (2), o Brasil enfrenta o Chile, às 22h (de Brasília), em Santiago, pela nona rodada da competição. Na sequência, a equipe de Tite faz duas partidas em casa: domingo (5), contra a Argentina, em São Paulo, em jogo atrasado da sexta rodada, e depois no dia 9, contra o Peru, em Pernambuco.

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