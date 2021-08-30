Sem poder viajar para jogar pela Seleção, Thiago Silva publica protesto: 'Precisa dizer algo?'

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Thiago Silva fez um protesto em seu Instagram nesta segunda-feira sobre não poder viajar para defender a Seleção Brasileira pelas Eliminatórias. A reclamação do zagueiro foi feita após a Premier League proibir a convocação de seus jogadores para países considerados de risco para Covid-19.

Veja a tabela do InglêsA Seleção Brasileira não poderá contar com jogadores da Premier League, da Serie A Italiana e de La Liga, visto que estes campeonatos proibiram a convocação de todos os seus jogadores para países considerados de risco para o Covid-19.

Entre os atletas afetados decisão tomada pela Premier League, está o zagueiro brasileiro Thiago Silva, que acabou desconvocado pela Seleção Brasileira. O jogador, insatisfeito com a medida imposta pela Liga Inglesa, protestou em seu Instagram.

Com uma imagem de mãos amarradas, Thiago Silva postou uma foto que contava com a frase 'Precisa dizer algo?' com o intuito de protestar contra a medida.