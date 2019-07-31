Sem Neymar e Marta, Tite é o brasileiro na lista para melhor do mundo

Sem Neymar, o Top 10 do "The Best" conta com Cristiano Ronaldo (Juventus), Frenkie de Jong (Barcelona), Matthijs de Ligt (Juventus), Eden Hazard (Real Madrid), Harry Kane (Tottenham), Sadio Mané (Liverpool), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Lionel Messi (Barcelona), Mohamed Salah (Liverpool) e Virgil van Dijk (Liverpool).

Os especialistas chegaram aos 10 nomes após analisá-los entre 16 de julho de 2018 e 19 de julho de 2019. A votação fica aberta no site da Fifa. Os grandes vencedores serão conhecidos no dia 23 de setembro, em Milão.