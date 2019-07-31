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Fifa

Sem Neymar e Marta, Tite é o brasileiro na lista para melhor do mundo

A Fifa anunciou, nesta quarta-feira, os indicados para prêmio de melhor do mundo entre treinadores e jogadores

Publicado em 

31 jul 2019 às 18:13

Publicado em 31 de Julho de 2019 às 18:13

Neymar, atacante do PSG Crédito: Reprodução/Instagram
Tite, técnico da Seleção Brasileira e campeão da Copa América, é o único brasileiro com chance de ser eleito melhor do mundo no prêmio anual da Fifa. Ele está na lista dos dez treinadores indicados. Na escolha de melhor jogador, não há nenhum atleta do país nas categorias masculina e feminina.
Entre as brasileiras, Marta, vencedora seis vezes e atual dona do troféu, não foi selecionada. Já se esperava que Neymar, que teve temporada sem brilho, interrompida por lesões e com problemas fora de campo, não fosse indicado. Um dos nomes especulados a aparecer era o do goleiro Alisson, do Liverpool (ING). Mas isso não aconteceu, assim como Luka Modric, melhor jogador em 2018.
Sem Neymar, o Top 10 do "The Best" conta com Cristiano Ronaldo (Juventus), Frenkie de Jong (Barcelona), Matthijs de Ligt (Juventus), Eden Hazard (Real Madrid), Harry Kane (Tottenham), Sadio Mané (Liverpool), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Lionel Messi (Barcelona), Mohamed Salah (Liverpool) e Virgil van Dijk (Liverpool).
Os especialistas chegaram aos 10 nomes após analisá-los entre 16 de julho de 2018 e 19 de julho de 2019. A votação fica aberta no site da Fifa. Os grandes vencedores serão conhecidos no dia 23 de setembro, em Milão.

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