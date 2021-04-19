Sem Michel Araújo e com reforços: Fluminense divulga lista dos 50 inscritos para a Libertadores

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O Fluminense divulgou, nesta segunda-feira, a lista dos 50 jogadores inscritos na Libertadores. A relação foi enviada para a Conmebol ainda no último sábado e o clube aguardava a confirmação da regularização de Raúl Bobadilla, que saiu no BID a tempo e estará disponível para a partida com o River Plate (ARG), nesta quinta-feira, assim como todos os reforços. A novidade fica por conta de Michel Araújo, de malas prontas para deixar o Rio de Janeiro.

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Outros destaques são Fernando Pacheco, que ainda negocia um empréstimo ao Bahia, mas a situação não foi resolvida, além de 16 atletas do time Sub-23. Exceto por João Lopes, todos os goleiros são formados nas categorias de base do clube.

Além deles, outros nomes de Xerém são Davi, Frazan, Higor, Calegari, Igor Julião, Dani Bolt, Jefté, Martinelli, André, Caio Vinícius, Metinho, Gabriel Teixeira, Miguel, Wallace, Kayky, Luiz Henrique, Caio Paulista, John Kennedy, Samuel, Matheus Martins e João Neto. Seis dos atletas inscritos ainda não disputaram jogos como profissionais.

Veja a tabela completa da Libertadores

Com relação à numeração, Cazares será o 18, Abel Hernández o 32, Manoel fica com a 26, David Braz com a 44, Samuel Xavier com a 2, Wellington vestirá a 8 e Rafael Ribeiro a 42. Bobadilla terá o número 19, que sobrou.CONFIRA A LISTA COMPLETA:

GOLEIROS: Marcos Felipe, Muriel, Pedro Rangel, João Lopes e Gustavo Ramalho

ZAGUEIROS: Nino, Luccas Claro, Matheus Ferraz, Manoel, David Braz, Davi, Frazan, Higor e Rafael Ribeiro

LATERAIS-DIREITOS: Calegari, Samuel Xavier, Igor Julião e Dani Bolt

LATERAIS-ESQUERDOS: Egídio, Danilo Barcelos, Raí e Jefté

VOLANTES: Wellington, Martinelli, Yago Felié, Hudson, Yuri, André, Caio Vinícius e Metinho

MEIAS: Nenê, Paulo Henrique Ganso, Cazares, Gabriel Teixeira, Miguel, Wallace e Gustavo Apis

ATACANTES: Fred, Abel Hernández, Raúl Bobadilla, Kayky, Luiz Henrique, Lucca, Caio Paulista, John Kennedy, Fernando Pacheco, Samuel, Matheus Martins, João Neto e Alexandre JesusNo caso de Michel Araújo, ele vinha treinando com o elenco, mas o clube já aceitou a proposta do Al-Wasl, dos Emirados Árabes, treinado por Odair Hellmann. A cessão por parte do Fluminense seria por empréstimo e com passe de compra fixado em 3,5 milhões de dólares (cerca de R$ 19,8 milhões) ao fim do vínculo. O Flu ainda fatura mais 300 mil dólares (R$ 1,7 milhão na cotação atual) pelo empréstimo.

Outro nome que não está incluído é Marcos Paulo. A ideia do clube era que ele estivesse pelo menos nessa primeira parte do Campeonato Carioca, com os outros jogadores da base, mas não houve acordo com o Atlético de Madrid por uma taxa de vitrine. O atacante assinou pré-contrato com os espanhóis e irá só em julho, quando termina seu contrato com o Fluminense. Ele teria tempo de disputar a fase de grupos, mas não está disponível e vem treinando com o Sub-23.

Sobre novas inscrições, as regras são as seguintes:

- Um jogador inscrito na fase preliminar pode ser inscrito por outro clube a partir da fase de grupos;

- Um jogador inscrito na fase de grupos por um clube pode ser inscrito por outro apenas a partir das oitavas e não pode participar da mesma fase por dois clubes diferentes;

- Um jogador não pode disputar a fase final (oitavas, quartas, semifinal e final) por mais de um clube;

- Um jogador que tenha sido inscrito por um segundo clube não pode ser inscrito novamente no primeiro clube na mesma edição do torneio;

- São permitidos 50 jogadores na lista até 72h antes do início da fase de grupos (ou seja, até sábado às 19h15 de Brasília). Quem inscrever menos de 50 atletas não poderá completar a lista posteriormente, mantendo-se fixa a quantidade de jogadores registrada inicialmente;

- O clube só poderá realizar trocas na lista a partir das oitavas de final.