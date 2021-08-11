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futebol

Sem máscaras, presidente do Botafogo dá presentes e agradece a Jair Bolsonaro por clube-empresa

Durcesio Mello, acompanhado por uma comitiva, deu camisa, casaco e um quadro ao presidente do Brasil em Brasília...

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 17:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 ago 2021 às 17:33
Crédito: Reprodução
Encontro de poderes. Após a sanção da lei que colocou regras para a transformação de clubes de futebol em empresas, Durcesio Mello, presidente do Botafogo se encontrou, acompanhado por uma comitiva, com Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, na manhã desta quarta-feira, em Brasília.
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O mandatário do Glorioso viajou para agradecer a Bolsonaro pela aprovação do projeto e pedir para que ele seja mantido como na esquete original, assim como informou em uma nota oficial divulgada durante a tarde.
- Estou muito honrado e feliz em poder ter colaborado com uma lei que vai ajudar a mexer com o futebol de todo o Brasil. O Botafogo é um time que está no coração de todos nós, em especial dos mais idosos, que acompanharam os bons tempos do nosso Botafogo, que fornecia craques para a Seleção. É um trabalho de muita gente, fico feliz de poder servir. Se Deus quiser o Botafogo vai ter bons momentos pela frente na primeira divisão, que é o lugar dele - afirmou Jair Bolsonaro.Sem máscaras nas imagens divulgadas, Durcesio Mello entregou uma camisa, um casaco e um quadro de Mané Garrincha em fundo verde e amarelo a Jair Bolsonaro. Além do presidente, João Pedro Figueira e Frederico Bastos de Carvalho Filho, representantes do Conselho Deliberativo, e Jose Arthur Diniz Borges, consultor especial da presidência, estiveram presentes.NOTA DO BOTAFOGO:
"O Presidente Durcesio Mello se reuniu no final da manhã desta quarta-feira, em Brasília, com o Presidente da República Jair Bolsonaro. Na ocasião, Durcesio reiterou a importância de que o projeto do clube-empresa — Sociedade Anônima de Futebol (SAF) — seja mantido no forma apresentada pelo Projeto de Lei 5516/19, de autoria do Presidente do Senado Rodrigo Pacheco e relatado pelo senador Carlos Portinho. Na última segunda-feira, Bolsonaro sancionou a lei, mas com vetos à proposta original.
Durcesio apresentou o posicionamento do Clube de defesa integral ao que havia sido deliberado no Congresso."

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