Sem Julião, Fluminense chega a sete desfalques para jogo com o Inter; veja provável time

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

O Fluminense terá sete desfalques para o confronto com o Internacional, neste domingo, no Beira-Rio. A equipe irá embarcar neste sábado para Porto Alegre, onde jogará às 18h15, sem poder contar com Igor Julião, Fred, Michel Araújo, Nino, Fernando Pacheco e Egídio. Além deles, Dodi, afastado após não renovar, também entra no quebra-cabeças de Odair Hellmann para encontrar o time ideal.

Julião sentiu um desconforto muscular e, por isso, não foi relacionado. Ele não participou das atividades do grupo durante a semana e ficará no Rio de Janeiro. Já Fred teve um entorse no tornozelo direito no aquecimento da partida contra o Palmeiras e ainda não se recuperou.

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Pacheco, Araújo, Nino e Egídio se recuperam de Covid-19 e estão em isolamento. O peruano teve o teste positivo na última sexta-feira, enquanto os outros três souberam na quinta após a testagem na quarta. Quem está recuperado e à disposição é Yago Felipe.

Portanto, o provável Fluminense tem: Muriel, Calegari, Luccas Claro, Digão e Danilo Barcelos; Yuri, Hudson, Yago e Nenê; Wellington Silva (Luiz Henrique), Felippe Cardoso (Lucca ou Marcos Paulo).

Com as baixas, o Flu irá relacionar alguns jovens das categorias de base. Como o LANCE! antecipou, o volante Martinelli está na lista de Odair, assim como o lateral-esquerdo Guilherme e o lateral-direito Daniel Lima. Os dois primeiros já haviam aparecido no banco do time principal, mas ainda não estrearam. Já Daniel 'Bolt' entrou no final do jogo contra o Goiás.