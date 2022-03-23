Sem Jô e com Júnior Moraes, Corinthians encerra preparação para o duelo contra o Guarani

Na manhã desta quarta-feira (23), o Corinthians encerrou a preparação para às quartas de final do Campeonato Paulista, contra o Guarani na quinta-feira, às 19h, na Neo Química Arena. A partida é em jogo único, e em caso de empate, o vencedor será decidido nos pênaltis.> GALERIA - Relembre os jogos de mata-mata do Timão na Neo Química Arena

O atacante Jô, multado em dois dias pelo clube após às ausências do camisa 77 nos treinos de domingo (20) e segunda-feira (21), realizou o aquecimento com o grupo e o restante do treino separadamente, sob os cuidados do preparador físico António Ascenção. Ele não foi relacionado pela comissão técnica para o duelo de quinta-feira.

Além dele, Ivan, Bruno Melo, Cantillo e Luan não poderão enfrentar o Bugre. O goleiro (desconforto no músculo posterior da coxa direita), o lateral (lesão no músculo posterior da coxa esquerda) e o camisa 7 (desconforto no quadril) deram sequência no tratamento com a equipe de fisioterapia e não reuniram condições físicas para o duelo.

Já o volante foi convocado para defender a Colômbia na Data Fifa, e dessa forma, não foi incluído na lista.

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Por outro lado, Júnior Moraes, regularizado no BID e inscrito na Lista A do Timão para o Paulistão, foi relacionado pela primeira vez e está à disposição de Vítor Pereira para o jogo contra o Guarani. Quem também está na lista é o meio-campista Biro, das categorias de base do clube.

O último treino preparatório começou com um aquecimento. Em seguida, os atletas fizeram atividade de posse de bola em espaço reduzido. Depois, o técnico Vítor Pereira promoveu um trabalho de enfretamento também com as distâncias encurtadas.

Na última parte do treinamento, o treinador português promoveu uma movimentação tática. Houve também repetições de bolas paradas e cobranças de pênaltis. Após o treino, alguns atletas realizaram um complemento de finalização.

VEJA OS RELACIONADOS DO TIMÃO CONTRA O GUARANIGoleiros: Carlos Miguel, Cássio e Matheus DonelliLaterais: Fábio Santos, Fagner, João Pedro e Lucas PitonZagueiros: Gil, João Victor, Raul Gustavo e RobsonMeio-campistas: Adson, Biro, Du Queiroz, Giuliano, Gustavo Mantuan, Paulinho, Renato Augusto, Roni, Willian e XavierAtacantes: Gustavo Silva, Júnior Moraes e Róger Guedes