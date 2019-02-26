Sem capixaba Lincoln, Flamengo divulga lista da Libertadores com jovens

O Flamengo divulgou, na tarde desta terça-feira (26), a lista de jogadores inscritos para a Libertadores. A relação conta com os jovens Reinier e Vitor Gabriel, destaques da categoria de base do clube. Uma das baixas é o atacante capixaba Lincoln, que está lesionado e já está fora, inclusive, do restante do Campeonato Carioca. Pela previsão inicial do departamento médico do clube, o atleta pode ficar afastado por até 70 dias.

Lincoln, atacante capixaba do Flamengo Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

Reinier, de apenas 17 anos, esteve na Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano. Já Vitor Gabriel, chegou a compor o elenco que estaria na competição, mas acabou sendo chamado pelo técnico Abel Braga e integrou o elenco profissional na Florida Cup, na pré-temporada.

O atacante Lincoln, que estava com a seleção brasileira sub-20, está fora da lista por estar com uma lesão no músculo posterior da coxa, assim como Henrique Dourado, que foi negociado com o Henan Jianye, da China.

O time comandado pelo técnico Abel Braga vai fazer a estreia na competição continental na próxima terça-feira, contra o San José, em Oruro, na Bolívia. O Grupo D conta ainda, com Penarol, do Uruguei, e LDU, do Equador.

Veja abaixo lista completa:

1 - Diego Alves

2 - Rodinei

3 - Rodrigo Caio

4 - Rhodolfo

5 - Willian Arão

6 - Renê

7 - Éverton Ribeiro

8 - Cuéllar

9 - Gabigol

10 - Diego

11 - Vitinho

12 - César

13 - Trauco

14 - Arrascaeta

15 - Rafael Santos

16 - Ronaldo

17 - Hugo Moura

18 - Kleber

19 - Reinier

20 - Uribe

21 - Pará

22 - Gabriel Batista

23 - Lucas Silva

24 - Thiago Rodrigues

25 - Piris da Motta

26 - Thuller

27 - Bruno Henrique

28 - Berrío

29 - Vitor Gabriel