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Sem capixaba Lincoln, Flamengo divulga lista da Libertadores com jovens

O atacante de 17 anos está com uma lesão na coxa e pode ficar afastado dos gramados por até 70 dias

Publicado em 

26 fev 2019 às 17:32

Publicado em 26 de Fevereiro de 2019 às 17:32

O Flamengo divulgou, na tarde desta terça-feira (26), a lista de jogadores inscritos para a Libertadores. A relação conta com os jovens Reinier e Vitor Gabriel, destaques da categoria de base do clube. Uma das baixas é o atacante capixaba Lincoln, que está lesionado e já está fora, inclusive, do restante do Campeonato Carioca. Pela previsão inicial do departamento médico do clube, o atleta pode ficar afastado por até 70 dias.
Lincoln, atacante capixaba do Flamengo Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo
Reinier, de apenas 17 anos, esteve na Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano. Já Vitor Gabriel, chegou a compor o elenco que estaria na competição, mas acabou sendo chamado pelo técnico Abel Braga e integrou o elenco profissional na Florida Cup, na pré-temporada.
O atacante Lincoln, que estava com a seleção brasileira sub-20, está fora da lista por estar com uma lesão no músculo posterior da coxa, assim como Henrique Dourado, que foi negociado com o Henan Jianye, da China.
O time comandado pelo técnico Abel Braga vai fazer a estreia na competição continental na próxima terça-feira, contra o San José, em Oruro, na Bolívia. O Grupo D conta ainda, com Penarol, do Uruguei, e LDU, do Equador.
Veja abaixo lista completa:
1 - Diego Alves
2 - Rodinei
3 - Rodrigo Caio
4 - Rhodolfo
5 - Willian Arão
6 - Renê
7 - Éverton Ribeiro
8 - Cuéllar
9 - Gabigol
10 - Diego
11 - Vitinho
12 - César
13 - Trauco
14 - Arrascaeta
15 - Rafael Santos
16 - Ronaldo
17 - Hugo Moura
18 - Kleber
19 - Reinier
20 - Uribe
21 - Pará
22 - Gabriel Batista
23 - Lucas Silva
24 - Thiago Rodrigues
25 - Piris da Motta
26 - Thuller
27 - Bruno Henrique
28 - Berrío
29 - Vitor Gabriel
30 - Léo Duarte

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