Seleção Brasileira deve enfrentar o Uruguai em amistoso em novembro

Neymar em campo pela Seleção Brasileira Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

A CBF deve confirmar o Uruguai como um dos dois adversários dos amistosos que a Seleção Brasileira fará em novembro, informou o site "Globoesporte.com". A partida acontecerá no dia 15 ou 16, em Londres, no Emirates Stadium, casa do Arsenal.

Ainda está previsto um teste para o dia 20, mas não há definição sobre o adversário. Nos próximos dias 12 e 16 de outubro, o Brasil enfrentará a Arábia Saudita e a Argentina. No mês passado, derrotou os Estados Unidos (2 a 0) e El Salvador (5 a 0). O Uruguai será, portanto, o quinto adversário após a Copa do Mundo da Rússia.

Está nos planos da CBF alinhar um rival europeu para os próximos amistosos da Seleção. Mas ficou mais difícil enfrentar equipes do Velho Continente depois da criação da Liga das Nações, que agora ocupa a maioria das Datas Fifa do outro lado do Atlântico.

Caso não haja disponibilidade de adversário para o dia 20 de novembro, o objetivo será adiado para os testes de março de 2019, antes da Copa América, que começa em junho, no Brasil.