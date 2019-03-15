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Seleção Brasileira: Alex Telles é convocado para o lugar de Filipe Luís

O lateral esquerdo do Porto vai substituir Filipe Luís, que não se recuperou da lesão a tempo de se apresentar

Publicado em 15 de Março de 2019 às 20:21

Publicado em 

15 mar 2019 às 20:21
Para coroar a grande temporada com a camisa do Porto, Alex Telles foi convocado para a Seleção Brasileira na tarde desta sexta-feira. O lateral-esquerdo do time português foi chamado para o lugar de Filipe Luís, que não se recuperou da lesão a tempo de se apresentar para a data Fifa.
Alex Telles é um dos destaques do Porto Crédito: Porto/Divulgação
O jogador do Atlético de Madrid sofreu uma lesão na panturrilha esquerda e após monitoramento do departamento médico da Seleção Brasileira juntamente a equipe médica do time espanhol, o atleta foi desconvocado e deu lugar a Alex Telles.
- Aguardamos por uma evolução que permitisse ao Filipe Luís participar dos treinos e de pelo menos um dos jogos do próximo período. Como chegamos a um momento chave, de definição, e o atleta ainda não retornou aos treinamentos com o grupo do Atlético de Madrid, optamos em conjunto pela desconvocação - disse o preparador físico da Seleção Brasileira, Fábio Mahseredjian.
A convocação de Alex Telles é a sua primeira na carreira e juntamente com David Neres, que foi chamado para o lugar de Vinicius Junior, também lesionado, serão os estreantes com a camisa da Seleção Brasileira.
- (Alex) É um jogador de 26 anos e com projeções futuras que observamos há algum tempo. Uma peça importante e de destaque dentro do Porto e que agora teremos a oportunidade de observar melhor dentro do ambiente da Seleção - analisou Edu Gaspar, coordenador de seleções.

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