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São Petersburgo tem maior número de mortes por covid-19 em um dia desde o início da Eurocopa

Cidade russa registrou 107 óbitos, mas prefeito negou que o torneio seja o motivo...

Publicado em 26 de Junho de 2021 às 10:30

LanceNet

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Publicado em 

26 jun 2021 às 10:30
Crédito: EVGENIA NOVOZHENINA / POOL / AFP
Uma das sedes da atual edição da Eurocopa, São Petersburgo, que também dá nome ao estádio de futebol da cidade, registrou o maior número de mortes pela covid-19 desde o início da Euro. De acordo com números oficiais da prefeitura local, nas últimas 24 horas, a antiga capital russa teve 107 mortos.Alexander Beglov, prefeito de São Petersburgo, no entanto, negou que a disputa do torneio na cidade seja responsável pelo aumento dos números. O mandatário afirmou que o motivo é o desrespeito dos cidadãos com as normas sanitárias. Até aqui, a Rússia soma 5,35 milhões de casos, com 130 mil mortes.
+ Veja os confrontos atualizados de mata-mata da Eurocopa
A Eurocopa teve início no dia 11 de junho, e coincidentemente, o aumento dos números de casos de covid-19 na Rússia começou a aumentar a partir daquela semana. Até aqui, São Petersburgo já abrigou seis jogos da primeira fase da competição e também receberá um jogo das quartas de final, no dia 2 de julho.

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