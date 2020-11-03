São Paulo x Lanús: prováveis escalações, onde assistir e desfalques

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O São Paulo tem mais uma decisão na noite desta quarta-feira no estádio do Morumbi. O time recebe o Lanús, da Argentina, às 19h15 (de Brasília), pela partida de volta da segunda fase da Copa Sul-Americana, e tem a missão de vencer para avançar.

Na ida, o placar ficou em 3 a 2 para os argentinos, que agora necessitam de apenas um empate para ficar com a vaga. Já o Tricolor necessita do triunfo por dois gols de diferença ou por um gol, desde que o adversário balance as redes apenas uma vez (1 a 0 ou 2 a 1, por exemplo). Se os paulistas vencerem por 3 a 2, a disputa irá para os pênaltis. Quem passar desse confronto enfrenta o vencedor de Audax Italiano e Bolívar.

Fernando Diniz ganhará novas opções para o banco de reservas, já que Hernanes, Juanfran e Gonzalo Carneiro treinaram nos últimos dias e devem estar à disposição. Outra boa notícia é o possível retorno de Igor Vinicius na lateral-direita, já que ele está recuperado de um problema físico.Do outro lado, o Lanús deve ir a campo com a mesma escalação que venceu o São Paulo na ida, visto que não há nenhuma baixa e esta será apenas a terceira partida da equipe desde a retomada das competições, que foram paralisadas por conta do coronavírus. O destaque principal é para o centroavante José Sand, de 40 anos, autor de dois gols no primeiro jogo.

FICHA TÉCNICASÃO PAULO X LANÚS-ARGLocal: Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)Data e horário: 4 de novembro de 2020, às 19h15 (de Brasília)Árbitro: Alexis Herrera (VEN)Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)Onde acompanhar: Conmebol TV e Tempo Real LANCE!

São Paulo: Volpi, Tchê Tchê (Igor Vinicius), Diego Costa, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Igor Gomes e Gabriel Sara; Luciano e Brenner. Técnico: Fernando DinizDesfalques: Liziero, Walce, Lucas Perri e Rojas