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São Paulo voltará a ter o icônico patrocínio da LG em sua camisa na final do Campeonato Paulista

Tricolor fechou acordo com a empresa sul-coreana que estampou o uniforme do clube por quase nove anos, marcando conquistas importantes da equipe...

Publicado em 22 de Maio de 2021 às 20:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 mai 2021 às 20:29
Crédito: Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC
O São Paulo terá uma novidade para a final do Campeonato Paulista, neste domingo (23), às 16h, no Morumbi, contra o Palmeiras. O time terá de volta o patrocínio da empresa sul-coreana LG em seu uniforme para a partida da decisão. A LG estampou o uniforme do São Paulo de 2001 a 2010, chegando a quase nove anos de parceria. A informação foi divulgada pelo clube na noite deste sábado (22), na noite anterior à final.
Embora o acordo seja firmado apenas por uma partida, o São Paulo segue de olho em alguma empresa para assumir o papel de patrocinador master da equipe e estampar o uniforme. Enquanto busca novos parceiros, a diretoria do Tricolor já renovou o patrocínio com a Gazin e a Betsul para a temporada de 2021.

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