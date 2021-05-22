São Paulo voltará a ter o icônico patrocínio da LG em sua camisa na final do Campeonato Paulista

O São Paulo terá uma novidade para a final do Campeonato Paulista, neste domingo (23), às 16h, no Morumbi, contra o Palmeiras. O time terá de volta o patrocínio da empresa sul-coreana LG em seu uniforme para a partida da decisão. A LG estampou o uniforme do São Paulo de 2001 a 2010, chegando a quase nove anos de parceria. A informação foi divulgada pelo clube na noite deste sábado (22), na noite anterior à final.