São Paulo volta a negociar com Calleri e corre contra o tempo por conta do fechamento da janela

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O São Paulo retomou as conversas para repatriar o atacante argentino Jonathan Calleri, do Deportivo Maldonado-URU. Após uma negociação frustrada no mês passado, as partes voltaram a negociar, com moldes de empréstimo até o fim deste ano com opção de compra. Sem uma proposta do futebol europeu, Calleri vê o retorno ao São Paulo com bons olhos. Agora, as partes tentam acelerar as negociações por conta do fechamento da janela de transferências, que ocorre na noite de segunda-feira.

No último mês, as negociações entre São Paulo e o atacante argentino quase foram concretizadas, mas a negativa do Deportivo Maldonado, clube que detém os direitos de Calleri, travou a contração. O argentino, inclusive, chegou a aceitar a oferta são-paulina, mas o negócio não foi finalizado.

>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosA ideia da diretoria são-paulina é adquirir uma parte dos direitos neste momento e iniciar os pagamentos apenas em 2022. Todo o restante dos direitos de Calleri seria adquirido em 2022 e os pagamentos ocorreriam de forma parcelada até 2024.