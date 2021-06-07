  • São Paulo vence Atlético Goianiense por 4 a 0 e assume a terceira posição do Grupo A do Brasileirão Sub-17
São Paulo vence Atlético Goianiense por 4 a 0 e assume a terceira posição do Grupo A do Brasileirão Sub-17

O Tricolor Paulista venceu três das cinco partidas que disputou e está em posição de classificação no Grupo A, atrás apenas de Flamengo e Palmeiras...
LanceNet

Publicado em 07 de Junho de 2021 às 17:57

Crédito: Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC
Nesta segunda-feira (7), o São Paulo conquistou sua terceira vitória no Brasileirão Sub-17 ao bater o Atlético Goianiense por 4 a 0, fora de casa, no CT de Dragão, em partida válida pela quinta rodada do Grupo A. O Tricolor Paulista abriu o placar ainda no primeiro tempo, com gol de Kauê Canela, que aproveitou bom cruzamento na área para cabecear para o fundo da rede. Este foi o único gol da primeira etapa. No segundo tempo, aos 26 minutos, Caio foi derrubado na área e o juiz marcou penalidade para o São Paulo. Na cobrança, o camisa 8 Rodriguinho deslocou o goleiro e ampliou o placar. Dez minutos depois, aos 36, foi a vez de Caio deixar o seu. O atacante recebeu passe rasteiro dentro da área e finalizou, a bola bateu na defesa e voltou para o camisa 7 chutar novamente e deixar o placar em 3 a 0, praticamente consolidando a vitória. O último gol do jogo veio aos 39 do segundo tempo. Em bela jogada ensaiada após uma cobrança de falta, a bola foi cruzada no segundo pau para o cabeceio do camisa 3, Ythallo, que fechou o placar em 4 a 0.Com a vitória diante do Atlético Goianiense, o São Paulo chega a 10 pontos conquistados no torneio, assumindo a terceira posição do Grupo A, atrás apenas do Flamengo, com 15 pontos e do Palmeiras, com 12. Os primeiros quatro colocados se classificam para a próxima fase.

