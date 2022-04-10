São Paulo supera uruguaios e é campeão da Champions League das Américas de basquete

O São Paulo garantiu um título importantíssimo dentro das quadras neste sábado. A equipe brasileira foi soberana contra o Biguá, do Uruguai, e conquistou, de forma invicta, a Champions League das Américas de Basquete, ao vencer a grande decisão por 98 a 84.Entre os destaques individuais da conquista tricolor, Bruno Caboclo empunhou o prêmio de MVP após ser o cestinha da partida, com 29 pontos anotados ao término do confronto.
Na final, o domínio foi sentido durante grande parte do jogo, a equipe paulista venceu três parciais e acabou relaxando apenas no último quarto, quando o Biguá encostou no marcador ao realizar 24 cestas na limitação de tempo final.
O São Paulo entra para a história como o segundo clube a conquistar o torneio, o Flamengo faturou o título na última temporada. Bauru, Brasília e Pinheiros foram vencedores do formato quando recebia outra nomenclatura.