Rio Branco-ES perde três pontos por escalação irregular e cai para vice-lanterna na Copa ES

Decisão da Segunda Comissão Disciplinar do TJD-ES cabe recurso

Publicado em 17 de junho de 2025 às 11:39

Julgamento do Rio Branco-ES Crédito: Foto: TJD-ES

O Rio Branco-ES perdeu três pontos na Copa Espírito Santo 2025 e ficou em situação complicada na luta por um lugar nas quartas de final. Na noite desta segunda-feira, a Segunda Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva do Espírito Santo julgou o Capa-Preta culpado no caso de escalação irregular do volante João Pedro, no jogo contra o Sport-ES. >

Por que o Rio Branco foi julgado?

Na partida diante do Tigre, que terminou com a vitória por 3 a 1 , o Rio Branco escalou um time formado por jogadores da equipe sub-20, reforçado dos profissionais Vini Bala, Cláudio Vitor e Ryan Rocha. Entre os jovens relacionados estava o volante João Pedro, que completou 20 anos no dia 31 de janeiro. De acordo com Artigo 17, do regulamento da Copa ES, o jogador poderia somente atuar em um jogo até o dia 30 de janeiro. Por isso, João Pedro estaria irregular. >

Pela infração, o Brancão foi denunciado nos artigos 191 e 214, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). No julgamento, o Capa-Preta foi declarado culpado, de forma unânime, pelos auditores do TJD-ES. Com isso, o Rio Branco perdeu os três pontos conquistados no jogo em questão. Além disso, o clube foi multado em R$ 2,5 mil.>

Como fica a situação do Rio Branco, após a derrota no TJD?

A decisão da Segunda Comissão Disciplinar cabe recurso para um novo julgamento, desta vez pelo Pleno do Tribunal de Justiça Desportiva do Espírito Santo. Com a subtração de três pontos, o Rio Branco-ES agora tem sete. Além disso, o Capa-Preta deixou a zona de classificação e despencou da sexta para a 10ª e penúltima colocação. >

