São Paulo negocia contratação do volante Andrés Colorado

O São Paulo definiu um alvo para a posição de primeiro volante, foco do time no mercado da bola. Trata-se do colombiano Andrés Colorado, de 23 anos, que pertence ao Cortuluá-COL. A informação foi publicada pelo 'GE' e confirmada no LANCE!. Inicialmente, o São Paulo deseja contar com o jogador por empréstimo com opção de compra. Vivendo crise financeira, o Tricolor não tem recursos para comprar em definitivo o jogador neste momento.

Com 1,90m, Colorado se destaca pela sua altura, algo pedido pelo técnico Rogério Ceni para a posição de primeiro volante, Atualmente, o São Paulo tem para o setor Pablo Maia, Nestor, Gabriel e Luan, todos com menos de 1,80m. Andrés Colorado foi revelado na base do Cortuluá e depois seguiu para o Deportivo Cali. Ele foi convocado pela primeira vez para a seleção da Colômbia em janeiro deste ano.