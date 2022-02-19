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futebol

São Paulo negocia contratação do volante Andrés Colorado

Colombiano, jogador de 23 anos que pertence ao Cortuluá, é o foco da diretoria para a posição de primeiro volante. Clube tenta empréstimo com opção de compra...

Publicado em 19 de Fevereiro de 2022 às 07:00

LanceNet

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Publicado em 

19 fev 2022 às 07:00
O São Paulo definiu um alvo para a posição de primeiro volante, foco do time no mercado da bola. Trata-se do colombiano Andrés Colorado, de 23 anos, que pertence ao Cortuluá-COL. A informação foi publicada pelo 'GE' e confirmada no LANCE!. Inicialmente, o São Paulo deseja contar com o jogador por empréstimo com opção de compra. Vivendo crise financeira, o Tricolor não tem recursos para comprar em definitivo o jogador neste momento.
Com 1,90m, Colorado se destaca pela sua altura, algo pedido pelo técnico Rogério Ceni para a posição de primeiro volante, Atualmente, o São Paulo tem para o setor Pablo Maia, Nestor, Gabriel e Luan, todos com menos de 1,80m. Andrés Colorado foi revelado na base do Cortuluá e depois seguiu para o Deportivo Cali. Ele foi convocado pela primeira vez para a seleção da Colômbia em janeiro deste ano.
Crédito: AndrésColoradoéoalvodoSãoPaulonomercadodabola(Foto:Reprodução/Instagram

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