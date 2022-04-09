São Paulo está invicto em estreias no Brasileirão desde 2017

O São Paulo tem bons números quando o assunto é estreia no Campeonato Brasileiro. Nesta edição, o Tricolor fará seu primeiro jogo no torneio contra o Athletico-PR, neste domingo (10), às 19h, no Morumbi. E se depender do retrospecto, o torcedor pode ficar esperançoso.
Desde 2017 o São Paulo não sabe o que é perder em estreias no Brasileirão. Naquela ocasião, o Tricolor perdeu para o Cruzeiro, por 1 a 0, também sob o comando de Rogério Ceni. De lá para cá, foram quatro partidas, com seis gols marcados e nenhum sofrido.
O São Paulo venceu o Paraná, em 2018, por 1 a 0, no Morumbi e derrotou o Botafogo em 2019 por 2 a 0, também em casa. Além disso, venceu o Goiás por 3 a 0, em Goiânia, na temporada de 2020, e empatou sem gols om o Fluminense, no Morumbi, na última temporada. Se pegarmos as estreias do São Paulo no Brasileiro desde 2012, o retrospecto também é bom. Em dez jogos, são sete vitórias, um empate e duas derrotas, números que dão confiança ao time nesta estreia do Brasileirão.
ESTREIAS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃO DESDE 2012
São Paulo 0 x 0 Fluminense - 2021Goiás 0 x 3 São Paulo - 2020São Paulo 2 x 0 Botafogo - 2019São Paulo 1 x 0 Paraná - 2018Cruzeiro 1 x 0 São Paulo - 2017Botafogo 0 x 1 São Paulo - 2016 São Paulo 2 x 1 Flamengo - 2015São Paulo 3 x 0 Botafogo - 2014Ponte Preta 0 x 2 São Paulo - 2013 Botafogo 4 x 2 São Paulo - 2012