futebol

São Paulo está invicto em estreias no Brasileirão desde 2017

Na ocasião, Tricolor perdeu para o Cruzeiro, em Belo Horizonte. De lá para cá, foram quatro jogos, com quatro vitórias e nenhum gol sofrido...
LanceNet

Publicado em 

09 abr 2022 às 14:00

O São Paulo tem bons números quando o assunto é estreia no Campeonato Brasileiro. Nesta edição, o Tricolor fará seu primeiro jogo no torneio contra o Athletico-PR, neste domingo (10), às 19h, no Morumbi. E se depender do retrospecto, o torcedor pode ficar esperançoso. VEJA A TABELA COMPLETA DO CAMPEONATO BRASILEIRO 2022
Desde 2017 o São Paulo não sabe o que é perder em estreias no Brasileirão. Naquela ocasião, o Tricolor perdeu para o Cruzeiro, por 1 a 0, também sob o comando de Rogério Ceni. De lá para cá, foram quatro partidas, com seis gols marcados e nenhum sofrido.
O São Paulo venceu o Paraná, em 2018, por 1 a 0, no Morumbi e derrotou o Botafogo em 2019 por 2 a 0, também em casa. Além disso, venceu o Goiás por 3 a 0, em Goiânia, na temporada de 2020, e empatou sem gols om o Fluminense, no Morumbi, na última temporada. Se pegarmos as estreias do São Paulo no Brasileiro desde 2012, o retrospecto também é bom. Em dez jogos, são sete vitórias, um empate e duas derrotas, números que dão confiança ao time nesta estreia do Brasileirão.
ESTREIAS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃO DESDE 2012
São Paulo 0 x 0 Fluminense - 2021Goiás 0 x 3 São Paulo - 2020São Paulo 2 x 0 Botafogo - 2019São Paulo 1 x 0 Paraná - 2018Cruzeiro 1 x 0 São Paulo - 2017Botafogo 0 x 1 São Paulo - 2016 São Paulo 2 x 1 Flamengo - 2015São Paulo 3 x 0 Botafogo - 2014Ponte Preta 0 x 2 São Paulo - 2013 Botafogo 4 x 2 São Paulo - 2012
Crédito: São Paulo não perde uma estreia no Brasileirão desde 2017 (Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net)

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública
Geely EX5 DM-i 2026
Geely anuncia preços partindo de R$ 189.990 para o EX5 EM-i com autonomia de 1.300 km

