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São Paulo empresta volante da base para a Ponte Preta e tem preferência por atacante; entenda

Tricolor acertou empréstimo do volante Marcos Júnior, de 21 anos para a Macaca e tem preferência na compra do atacante João Veras, profissional da Ponte Preta...

Publicado em 04 de Março de 2021 às 14:49

LanceNet

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Publicado em 

04 mar 2021 às 14:49
Crédito: Divulgação/Ponte Preta
O São Paulo emprestou o volante Marcos Junior para a Ponte Preta até o final de 2021. O jogador chegou em Campinas nesta quinta-feira, passou por exames médicos e assinou o contrato para defender a Macaca nesse período.
ATUAÇÕES: Coletivo funciona na goleada do São Paulo em Limeira
Pelo empréstimo, o Tricolor tem a preferência de compra do atacante João Veras, de 20 anos, que faz parte do elenco profissional da Ponte Preta, segundo informações do 'GE'. Isso significa que, caso um clube esteja interessado no jogador, a Macaca precisa avisar o São Paulo, que pode cobrir os valores.
>> VEJA A CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DO PAULISTÃO Veras, que interessa ao São Paulo, disputou a Copa Paulista no segundo semestre pelo time sub-23 da Ponte Preta no ano passado. Depois, ganhou destaque e participou de 12 jogos da equipe campineira na Série B, marcando um gol.
PASSAGEM DE MARCOS JÚNIOR PELO SÃO PAULONo Morumbi desde 2015, o volante conquistou títulos como Brasileirão de Aspirantes de 2018, Supercopa do Brasil Sub-20 de 2018 e Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2019. Com a idade estourada para atuar na base, o Tricolor decidiu emprestar o atleta para ganhar mais experiência.
Ele foi anunciado pelas redes sociais da Ponte Preta nesta quinta-feira

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