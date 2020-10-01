futebol

São Paulo é perde para o River Plate e está eliminado da Libertadores

Jogando na Argentina, o Tricolor foi derrotado, por 2 a 1, e não tem mais chances de disputar o mata-mata da Copa Libertadores; River Plate garante vaga nas oitavas...
Redação de A Gazeta

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 23:24

Crédito: AFP
O São Paulo está eliminado da Copa Libertadores. Na noite desta quarta, o Tricolor foi derrotado para o River Plate, por 2 a 1, e deu adeus ao torneio continental com uma rodada de antecedência para o fim da fase de grupos. Por sua vez, a equipe argentina assegurou sua vaga nas oitavas de final da competição, ao lado da LDU, do Equador.
Atuando fora de casa, o São Paulo bem que tentou pressionar o rival, mas esbarrou em uma equipe de grande qualidade técnica e com um esquema tático muito bem definido. O River soube se defender e, quando teve espaço, foi cirúrgico nos contra-ataques para chegar ao seu 10º ponto no Grupo D e carimbar sua vaga no mata-mata.
Veja como estão os grupos da Copa Libertadores
O primeiro do River Ciente da necessidade de seu adversário para conquistar o resultado positivo, o River não se apressou nos movimentos iniciais do jogo e esperou os erros do São Paulo. Em um momento de desatenção da marcação do Tricolor, a equipe argentina triangulou rápido pela beirada do campo e Julián Álvarez saiu cara a cara com Tiago Volpi, que nada pôde fazer para evitar o gol.
Sobrevida ao Tricolor A esperança são-paulina na partida em Avellaneda - região metropolitana de Buenos Aires - veio com o zagueiro Diego Costa, cria da base. Em cobrança de escanteio feita por Reinaldo, o jovem defensor (de apenas 21 anos) subiu entre dois jogadores do River Plate para testar firme e colocar o São Paulo de novo com chances na partida.
Golpe final Com a igualdade no marcador e a confiança em alta, o São Paulo foi para o ataque, passou a controlar a posse de bola e estava mais próximo do segundo gol do que o River Plate. A equipe de Fernando Diniz só não contava que armadilha estava preparada. Vitor Bueno foi desarmado no campo de ataque e o River teve espaço para avançar. Suárez fez bela jogada e apenas rolou para Julián Álvarez marcar o segundo da equipe da casa.
Segundo tempo Na volta do intervalo, o River Plate se poupou e apenas buscou atacar o São Paulo quando a equipe ofereceu espaços. O técnico Fernando Diniz mandou a campo Brenner, Paulinho Bóia, Santiago Tréllez e Toró, mas de nada adiantou. As poucas chances criadas pararam nas mãos de Armani.
O que há pela frente? Eliminado da Copa Libertadores, o São Paulo ainda disputa o Campeonato Brasileiro (o time é o terceiro colocado, com 19 pontos em 11 jogos) e a Copa do Brasil (a equipe está classificada para a fase oitavas de final). Há, ainda, a possibilidade de disputar a Copa Sul-Americana. Para que isso aconteça, basta vencer ou empatar com o Binacional, em casa, e garantir a terceira colocação no Grupo D da Liberta.FICHA TÉCNICARIVER PLATE 2x1 SÃO PAULO
Estádio: Libertadores da América, em Avellaneda (ARG)Data e horário: 30 de setembro, às 21h30 (de Brasília)Árbitro: Cristian Garay (CHI) Assistentes: Christian Schiemann (CHI) e Claudio Rios (CHI) Público: Não houveCartões amarelos: Enzo Pérez, Casco e Matías Suárez (RIV); Daniel Alves, Vitor Bueno, Juanfran e Diego Costa (SAO)Cartões vermelhos: -
GOLS: Julián Álvarez (10'/1ºT) (1-0); Diego Costa (20'/1ºT) (1-1); Julián Álvarez (36'/1ºT) (2-1)
RIVER PLATE (Técnico: Marcelo Gallardo)Armani; Montiel, Martínez Quarta, Pinola e Casco; Ignacio Fernández (Cristian Ferreira, aos 41'/2ºT), Enzo Pérez (Ponzio, aos 40'/2ºT) e De La Cruz; Julián Álvarez (Paulo Díaz, aos 25'/2ºT), Borré (Lucas Pratto, aos 35'/2ºT) e Suárez.
SÃO PAULO (Técnico: Fernando Diniz)Tiago Volpi; Juanfran, Diego Costa, Léo e Reinaldo; Tchê Tchê (Toró, aos 42'/2ºT), Daniel Alves, Hernanes (Brenner, no intervalo), Vitor Bueno (Tréllez, aos 32'/2ºT) e Igor Gomes; Pablo (Paulinho Bóia, aos 32'/2ºT).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
As articulações da PF para prender Ramagem nos EUA
Imagem de destaque
Como chatbot de IA descobriu condição rara de mulher após anos de diagnósticos errados
Imagem de destaque
Touro foge de rodeio e deixa jovem ferida em Baixo Guandu; vídeo

