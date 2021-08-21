Santos x Internacional: escalações, desfalques e onde assistir ao jogo

Crédito: Santos e Internacional duelam neste domingo, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão (Ricardo Diluarte/Internacional

O Santos recebe o Internacional neste domingo (22), às 18h15, na Vila Belmiro, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe vem de uma dura eliminação na Copa Sul-Americana, para o Libertad, no Paraguai, e precisa da reação.A partida acabou 1 a 0 para a equipe paraguaia. Em casa, o Alvinegro venceu a primeira partida por 2 a 1, só que o critério do gol fora de casa custou caro ao clube.Na tabela do Campeonato Brasileiro, o Peixe está na 10º colocação, com 21 pontos. O Alvinegro vem de dois empates e uma vitória.

O técnico Fernando Diniz terá que pensar em uma nova formação já que não conta com o atacante Marcos Guilherme. O jogador, além de suspenso, não poderia enfrentar a equipe do Sul de qualquer maneira, por conta de uma cláusula no contrato de empréstimo.

Outra baixa será o zagueiro Kaiky, que se lesionou durante o treino de sexta, e também desfalcará a equipe. Wagner Leonardo, que atuou no Paraguai, ocupará seu lugar.

Já o Colorado embala uma boa sequência. Nas últimas três rodadas, a equipe comandada pelo técnico Diego Aguirre somou um empate e duas vitórias.

Ao todo, são 21 pontos na competição nacional, e uma posição acima do Peixe na tabela, em nono lugar.

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Uma das novidades do Internacional pode ser a estreia do zagueiro Gabriel Mercado, de 34 anos, que chegou recentemente. O argentino de 34 anos estava livre no mercado após deixar o Al-Rayyan, e assinou contrato até dezembro de 2022.

FICHA TÉCNICASANTOS X INTERNACIONAL

Data e hora: 22 de agosto de 2021, às 18h15 (horário de Brasília)Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ)Assistentes: Michael Correia (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)Árbitro de vídeo: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)Transmissão: Pay-per-view (Premiere)

SANTOS: João Paulo; Madson, Luiz Felipe, Wagner Leonardo e Felipe Jonatan; Camacho, Jean Mota, Carlos Sánchez e Gabriel Pirani; Lucas Braga e Marcos Leonardo. Técnico: Fernando Diniz

Desfalques: Marcos Guilherme (Suspenso); Jobson, Kaiky e Sandry (Lesionados)

INTERNACIONAL: Daniel; Heitor (Gabriel Mercado), Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso, Edenilson, Patrick e Taison; Yuri Alberto. Técnico: Diego Aguirre