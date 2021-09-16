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futebol

Santos registra atacante chinês de 20 anos com multa milionária

Jogador chegou a treinar no Itauno mas não jogou pela equipe do interior...

Publicado em 15 de Setembro de 2021 às 22:00

LanceNet

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Publicado em 

15 set 2021 às 22:00
Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC
O atacante chinês Junlong Xiao figurou no Boletim Informativo Diário da CBF e está livre para estrear com a camisa do Santos. O jogador de 20 anos chegou ao Peixe em 2019 e tem contrato até 2024, com multa rescisória de 100 milhões de euros (R$ 616 mi).Na reunião do Conselho Deliberativo do Santos na última segunda-feira, o Presidente Andres Rueda explicou a contratação do jogador. Vale lembrar que o Xiao tem passagens pelo Beijing Sinobo, da China, e chegou também a treinar no Ituano, mas não estreou pela equipe do interior de São Paulo."É uma parceria com a Federação Chinesa e o governo da China. Está no Sub-23, é um dos melhores da China. Ele recebe ajuda de custo de R$ 1.500,00 do Santos. Nossa relação com a China é forte nesse sentido. E por trás disso há planejamento estratégico, de alguns pontos que não podemos divulgar, mas está atrelado à tentativa de ajuda financeira da China, até para o novo CT da base. É uma relação de boa vizinhança, não é por acaso esse jogador chinês no nosso clube", comentou Rueda.

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