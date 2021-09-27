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Santos não faz um gol há quase 400 minutos

Peixe ainda não marcou desde com o técnico Fábio Carille. São quatro jogos de jejum...

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 10:34

LanceNet

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Publicado em 

27 set 2021 às 10:34
Crédito: O garoto Gabriel Pirani marcou o último gol do Santos na temporada (Divulgação/Santos FC
O Santos não marca gol há quatro jogos e soma 386 minutos e 23 dias sem balançar as redes. O meia Gabriel Pirani marcou o último gol do Peixe na derrota para o Cuiabá por 2 a 1, na Arena Pantanal no dia 4 de setembro. Desde então foram dois empates e duas derrotas, com quatro gols sofridos.Com o técnico Fábio Carille, o Alvinegro ainda não marcou e vive jejum sem vitórias. Na coletiva após a derrota para o Juventude por 3 a 0, o treinador falou sobre os números e o incômodo, já que o elenco acumula dez jogos sem vencer.
- Números incomodam bastante, principalmente, a questão psicológica do grupo que já vai para o nono jogo sem vitória. A gente vê os jogadores preocupados e digo que a gente vai ter que ser muito inteligente, não só eu como a comissão e todos. Como acatar esses jogadores, como cobrar porque pressionados eles já estão demais e a gente vai ter que ser muito inteligente nesse momento - afirmou Fábio Carille.A última vitória do Santos aconteceu há mais de um mês, no dia 12 de agosto, ainda no duelo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Na ocasião, o Peixe venceu o Libertad por 2 a 1 na Vila Belmiro. Pelo Brasileirão, a última vitória aconteceu sobre a Chapecoense por 1 a 0 fora de casa no dia 1 de agosto.
Confira os últimos jogos do Santos:
04/09: Cuiabá 2 x 1 Santos - Gabriel Pirani11/09: Santos 0 x 0 Bahia14/09: Santos 0 x 1 Athletico-PR18/09: Santos 0 x 0 Ceará26/09: Juventude 3 x 0 Santos

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