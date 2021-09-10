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futebol

Santos jogará contra o Bahia com camisa com homenagem ao Rei Pelé

Peixe fará diversas homenagens pelos 65 anos da estreia de Pelé no clube...

Publicado em 10 de Setembro de 2021 às 13:47

LanceNet

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Publicado em 

10 set 2021 às 13:47
Crédito: Reprodução/Santos
O Santos preparou diversas homenagens pelos 65 anos da estreia do Rei Pelé pelo clube. Os sócios do clube receberam, em primeira mão, e-mail nesta quinta-feira com algumas das ações já confirmadas pelo Peixe.O Santos anunciou uma nova exposição no Memorial das Conquistas com itens históricos e exclusivos da estreia.
Além disso, os jogadores vão utilizar um patch na camisa na partida diante o Bahia no sábado, às 21h, na Vila Belmiro na abertura do segundo turno do Campeonato Brasileiro e estreia do técnico Fábio Carille.
Além disso, quando a torcida retornar aos estádios, todo minuto 10 de jogo será exibido homenagens ao Pelé, Eterno camisa 10, nos telões da Vila Belmiro. A expectativa é que o público seja liberado a partir de novembro.Pelé estreou pelo Santos em um amistoso contra o Corinthians de Santo André, em 7 de setembro de 1956. O jogo foi promovido pela Prefeitura de Santo André valendo o alusivo Troféu Independência, pela data comemorativa. O Peixe venceu por 7 a 1. Aos 16 anos, Pelé marcou seu primeiro gol pelo clube aos 20 minutos da partida.

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