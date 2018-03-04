Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Craque operado

Santos faz homenagem a Neymar com mensagem no uniforme

Peixe exibe a hashatg #TamoJuntoNeymar no clássico com o Corinthians

Publicado em 04 de Março de 2018 às 20:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mar 2018 às 20:56
Homenagem a Neymar na camisa do Santos Foto: Reprodução Crédito: Reprodução
O Santos homenageou Neymar no clássico deste domingo com o Corinthians, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. Um dia depois de o jogador passar por uma cirurgia na qual foi colocado um pino e enxerto ósseo no quinto metatarso do pé direito, o Santos vai disputar o clássico com a hashatg #TamoJuntoNeymar na parte de trás do uniforme, logo acima do número.
A homenagem vazou nas redes sociais depois que Diogo Vitor postou no seu Instagram uma foto do uniforme nos vestiários do Pacaembu.
O atacante Neymar recebeu alta hospitalar na manhã deste domingo e deixou o a unidade Contorno do Mater Dei em Belo Horizonte pouco depois das 10 horas, seguindo para o aeroporto da Pamplha através de um helicóptero.
No aeroporto, ele foi visto andando de muletas e acompanhado da namorada Bruna Marquezine Agora, então, ele seguirá para Mangaratiba, no litoral fluminense, onde iniciará o seu processo de recuperação.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Xícara de café.
Café, demência e sono: o que dizem os últimos estudos
Serginho, Alice e Camila Castro
Serginho e Camila de Castro celebram os 15 anos de Alice com festão em Vitória
Pleno do TJES
Juiz acusado de liberar milhões com “rapidez incomum” será julgado no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados