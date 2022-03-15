Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Santos abre venda de ingressos para o jogo contra o Água Santa

Partida acontece no próximo sábado, na Vila Belmiro, pela última rodada do Paulistão...
15 mar 2022 às 13:53

Publicado em 15 de Março de 2022 às 13:53

O Santos abriu a venda de ingressos para o duelo do próximo sábado, contra o Água Santa, na Vila Belmiro, pela última rodada do Campeonato Paulista. Nesta terça-feira foi aberta a venda para os sócios e para os não sócios a venda começa na quarta-feira.Será a primeira partida do ano que o clube pode contar com 100% da capacidade do estádio. O Governo de São Paulo tirou a recomendação de redução de 30% na capacidade de eventos esportivos e também a obrigatoriedade de máscaras na última quarta-feira.
As vendas dos tickets acontece apenas de forma online através do site do Sócio Rei do Santos para os associados (www.sociorei.com) e para não sócios através do (www.futebolcard.com). No dia do jogo, caso não esgote os ingressos, a venda física na bilheteria da Vila Belmiro (localizada próxima ao Portão 6) funcionará das 09 às 16 horas para a torcida santista. Para a torcida visitante, além da venda online, haverá bilheteria física no dia do jogo, das 14 às 16 horas, no Portão 19.PREÇOS DOS INGRESSOS
Cadeira Cativa/Especial Princesa Isabel (P 13/14/15)Inteira: R$ 40,00Meia e Silver: R$ 20,00Gold: R$ 10,00Black: Gratuito
Cadeira Cativa Dom Pedro (P 25)Inteira: R$ 40,00Meia e Silver: R$ 20,00Gold: R$ 10,00Black: Gratuito
Camarote Superior Dom Pedro (P 23)Inteira: R$ 80,00Meia e Silver: R$ 40,00Gold: R$ 20,00Black: Gratuito
Cadeira Social Dom Pedro (P 1/2)Inteira: R$ 50,00Meia e Silver: R$ 25,00Gold: R$ 12,50Black: Gratuito
Cadeira Social Princesa Isabel (P 17)Inteira: R$ 60,00Meia e Silver: R$ 30,00Gold: R$ 15,00Black: Gratuito
Arquibancada Tiradentes (P 7/8)Inteira: R$ 40,00Meia e Silver: R$ 20,00Gold: R$ 10,00Black: Gratuito
Arquibancada José de Alencar (P 21/24)Inteira: R$ 40,00Meia e Silver: R$ 20,00Gold: R$ 10,00Black: Gratuito
Geral Santista (P 21)Inteira: R$ 40,00Meia e Silver: R$ 20,00Gold: R$ 10,00Black: Gratuito
Cadeira Térrea (P 26)Inteira: R$ 50,00Meia e Silver: R$ 25,00Gold: R$ 12,50Black: Gratuito
Cadeira Coberta José de Alencar (P 22)Inteira: R$ 60,00Meia e Silver: R$ 30,00Gold: R$ 15,00Black: Gratuito
Cadeira Coberta Dom Pedro (P 25)Inteira: R$ 80,00Meia e Silver: R$ 40,00Gold: R$ 20,00Black: Gratuito
PMR – Pessoa com Mobilidade Reduzida (P 3/26)Inteira: R$ 50,00Meia e Silver: R$ 25,00Gold: R$ 12,50Black: Gratuito
PCD – Pessoa em Cadeira de Rodas (Acesso pelo Memorial das Conquistas)Inteira: R$ 10,00Meia e Silver: R$ 5,00Gold: R$ 2,50Black: Gratuito
Torcida Visitante (Arquibancada Princesa Isabel – Acesso pelo P19)Inteira: R$ 40,00Meia: R$ 20,00
Crédito: Santos vai receber o Água Santa no próximo sábado (Foto: Pedro Alvarez/LANCE!

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Adolescente invade a contramão, atinge ônibus e fica ferido em Colatina
Imagem de destaque
Homem é morto a tiros por suspeitos em carro em Linhares
Imagem de destaque
Vitória estabelece novas regras para uso de bikes elétricas; veja o que muda

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados