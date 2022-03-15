Santos abre venda de ingressos para o jogo contra o Água Santa

O Santos abriu a venda de ingressos para o duelo do próximo sábado, contra o Água Santa, na Vila Belmiro, pela última rodada do Campeonato Paulista. Nesta terça-feira foi aberta a venda para os sócios e para os não sócios a venda começa na quarta-feira.Será a primeira partida do ano que o clube pode contar com 100% da capacidade do estádio. O Governo de São Paulo tirou a recomendação de redução de 30% na capacidade de eventos esportivos e também a obrigatoriedade de máscaras na última quarta-feira.
As vendas dos tickets acontece apenas de forma online através do site do Sócio Rei do Santos para os associados (www.sociorei.com) e para não sócios através do (www.futebolcard.com). No dia do jogo, caso não esgote os ingressos, a venda física na bilheteria da Vila Belmiro (localizada próxima ao Portão 6) funcionará das 09 às 16 horas para a torcida santista. Para a torcida visitante, além da venda online, haverá bilheteria física no dia do jogo, das 14 às 16 horas, no Portão 19.PREÇOS DOS INGRESSOS
Cadeira Cativa/Especial Princesa Isabel (P 13/14/15)Inteira: R$ 40,00Meia e Silver: R$ 20,00Gold: R$ 10,00Black: Gratuito
Cadeira Cativa Dom Pedro (P 25)Inteira: R$ 40,00Meia e Silver: R$ 20,00Gold: R$ 10,00Black: Gratuito
Camarote Superior Dom Pedro (P 23)Inteira: R$ 80,00Meia e Silver: R$ 40,00Gold: R$ 20,00Black: Gratuito
Cadeira Social Dom Pedro (P 1/2)Inteira: R$ 50,00Meia e Silver: R$ 25,00Gold: R$ 12,50Black: Gratuito
Cadeira Social Princesa Isabel (P 17)Inteira: R$ 60,00Meia e Silver: R$ 30,00Gold: R$ 15,00Black: Gratuito
Arquibancada Tiradentes (P 7/8)Inteira: R$ 40,00Meia e Silver: R$ 20,00Gold: R$ 10,00Black: Gratuito
Arquibancada José de Alencar (P 21/24)Inteira: R$ 40,00Meia e Silver: R$ 20,00Gold: R$ 10,00Black: Gratuito
Geral Santista (P 21)Inteira: R$ 40,00Meia e Silver: R$ 20,00Gold: R$ 10,00Black: Gratuito
Cadeira Térrea (P 26)Inteira: R$ 50,00Meia e Silver: R$ 25,00Gold: R$ 12,50Black: Gratuito
Cadeira Coberta José de Alencar (P 22)Inteira: R$ 60,00Meia e Silver: R$ 30,00Gold: R$ 15,00Black: Gratuito
Cadeira Coberta Dom Pedro (P 25)Inteira: R$ 80,00Meia e Silver: R$ 40,00Gold: R$ 20,00Black: Gratuito
PMR – Pessoa com Mobilidade Reduzida (P 3/26)Inteira: R$ 50,00Meia e Silver: R$ 25,00Gold: R$ 12,50Black: Gratuito
PCD – Pessoa em Cadeira de Rodas (Acesso pelo Memorial das Conquistas)Inteira: R$ 10,00Meia e Silver: R$ 5,00Gold: R$ 2,50Black: Gratuito
Torcida Visitante (Arquibancada Princesa Isabel – Acesso pelo P19)Inteira: R$ 40,00Meia: R$ 20,00