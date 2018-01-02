Santão sai na frente, mas cede o empate na estreia da Copa São Paulo

A vitória escapou nos minutos finais. Na estreia da Copa São Paulo de Futebol Jr, a garotada do Espírito empatou em 2 a 2 com o Água Santa, de São Paulo. O resultado teve sabor de derrota para o time capixaba, que chegou a abrir 2 a 0 no placar, mas cedeu o empate no segundo tempo do jogo. A partida aconteceu na tarde desta terça-feira (02), em Diadema, São Paulo.

O time capixaba abriu o placar logo aos sete minutos do primeiro tempo com um golaço de Marcinho, que acertou belo chute de fora da área. Superior na primeira etapa, o Santão ainda ampliou aos 33 minutos com Paulo e pouco depois teve um gol anulado. No entanto, no começo da segunda etapa, Lucas Gadelha, de pênalti, diminuiu para o time paulista. O gol de empate veio já nos acréscimos, aos 46 minutos, marcado por Richard.

O empate não foi um bom resultado para os capixabas, que na sexta-feira (05) enfrentam o Vasco e precisam vencer para manter o sonho de avançar para próxima etapa. Chateado com o resultado da estreia, o meia Marcinho diz que contra o Cruz-Maltino, que foi campeão da competição em 1992, o Santão não pode errar.

"Foi um jogo bem difícil, soubemos sofrer, soubemos jogar até o final, conseguimos neutralizar a equipe. Agora temos que descobrir nossos erros, para no jogo contra o Vasco, não repeti-los e fazermos um bom jogo no dia 05", afirmou o jogador.

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