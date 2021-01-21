Sandry quer foco no Fortaleza e destaca bom ambiente do Santos

Vivendo a expectativa pela final da Copa Libertadores da América, o elenco santista está no Ceará, onde enfrenta o Fortaleza nesta quinta-feira. Possível titular do Peixe no confronto, o volante Sandry pediu foco no Campeonato Brasileiro para depois pensar na decisão da América.O Santos briga no alto da tabela do Brasileirão e sonha se aproximar dos líderes. Buscar o G6 é um dos objetivos do elenco alvinegro na competição.“A gente sabe da importância do jogo de amanhã. Sabemos, também, da dificuldade que será a partida, mas nos preparamos bem durante a semana e esperamos fazer um grande jogo. Primeiro vamos pensar no Fortaleza e, quando chegar a hora, pensaremos na Libertadores, no dia 30. O jogo de amanhã é muito importante para nós, assim como os próximos antes da final”, afirmou o jogador.O bom ambiente dentro do grupo foi destacado pelo volante para comentar o momento que a equipe vive. Ele falou como o time é internamente, com a mistura de jovens e nomes experientes.