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Sandry quer foco no Fortaleza e destaca bom ambiente do Santos

Peixe encara o Fortaleza pelo Brasileirão poupando para a final da Copa Libertadores. Volante Sandry ressaltou que elenco sabe da importância da competição nacional...
LanceNet

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Publicado em 

20 jan 2021 às 22:32

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 22:32

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Vivendo a expectativa pela final da Copa Libertadores da América, o elenco santista está no Ceará, onde enfrenta o Fortaleza nesta quinta-feira. Possível titular do Peixe no confronto, o volante Sandry pediu foco no Campeonato Brasileiro para depois pensar na decisão da América.O Santos briga no alto da tabela do Brasileirão e sonha se aproximar dos líderes. Buscar o G6 é um dos objetivos do elenco alvinegro na competição.“A gente sabe da importância do jogo de amanhã. Sabemos, também, da dificuldade que será a partida, mas nos preparamos bem durante a semana e esperamos fazer um grande jogo. Primeiro vamos pensar no Fortaleza e, quando chegar a hora, pensaremos na Libertadores, no dia 30. O jogo de amanhã é muito importante para nós, assim como os próximos antes da final”, afirmou o jogador.O bom ambiente dentro do grupo foi destacado pelo volante para comentar o momento que a equipe vive. Ele falou como o time é internamente, com a mistura de jovens e nomes experientes.
“Ajuda muito, é muito importante. Todo mundo se fala, todo mundo brinca. Com certeza contribui com os bons resultados da equipe. O pessoal mais velho dá muito respaldo para todos os jovens entrarem em campo confiantes e prontos para desempenharem o melhor papel possível”.
Santos e Fortaleza se enfrentam nessa quinta-feira, às 19h, na Arena Castelão. O Peixe soma 45 pontos na tabela e briga pelas primeiras colocações do campeonato. Já os cearenses estão com 32 pontos e lutam para não cair.

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