Samuel comemora vitória do Fluminense e primeiro gol pelo profissional: 'Sonho de criança'

Nesta segunda-feira, 15, o Fluminense derrotou o Ceará por 3 a 1, no Castelão, em partida válida pela 36ª rodada do Brasileirão. Crias da base, John Kennedy, Martinelli e Samuel Granada, fizeram os gols da vitória tricolor, e Vina diminuiu para o Vozão. Após a vitória, o atacante Samuel, que marcou o primeiro gol pelo profissional, não escondeu a felicidade de pode ajudar o Tricolor.+ Veja como está a tabela do Brasileirão - É um sonho de criança. Quero agradecer a Deus e à minha família porque só Deus sabe a luta que passei para chegar até aqui. Estou muito feliz por estar ajudando o Fluminense. A gente quer muito classificar para a fase de grupos. Estou muito feliz por poder ajudar a equipe nesse momento - disse.O Fluminense está a apenas dois pontos do São Paulo, o quarto colocado do Brasileirão, e do Atlético-MG, o terceiro colocado. Assim, o time ainda tem chances matemáticas e busca a classificação direta para a Libertadores.