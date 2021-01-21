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futebol

Sampaoli se mostra satisfeito e evita cobranças após empate com o Grêmio

O treinador não fez críticas ao time, mesmo por ter cedido o empate para a equipe gaúcha na parte final do duelo em Porto Alegre...

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 22:24

LanceNet

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Publicado em 

20 jan 2021 às 22:24
Crédito: Sampaoli se mostra mais sereno nesta fase final de Brasileirão com seus jogadores-(Bruno Cantini/Agência Galo
Para o torcedor do Atlético-MG, o empate por 1 a 1 com o Grêmio, foi frustrante pois o time mineiro estava ganhando a partida até a parte final do jogo, quando sofreu o empate, aos 39 do segundo tempo, gol de Everton.
Entretanto, quando o atleticano acha que o técnico Jorge Sampaoli vai se irritar e cobrar os jogadores em suas coletivas, ele tem se mostrado compreensível, sendo até elogioso com o time.
E, no duelo com a equipe gaúcha, o técnico do Galo disse que ficou satisfeito com o desempenho, mesmo ressaltando que o alvinegro poderia ter saído com os três pontos. Ele explicou a cinco mudanças, alegando que há muitos atletas cansados.
VEJA COMO FICOU A TABELA DA SÉRIE A DEPOIS DA RODADA -Era um jogo difícil para entrar, mas vi muitos jogadores cansados, sentindo a exigência da partida. Os que entraram se esforçaram, mas o Grêmio já tinha a posse de bola no segundo tempo e ficou mais complicado. Eles fizeram cinco alterações e nós também tivemos que mexer. Acredito que o jogo era para nós, do princípio ao fim-disse. Próximos jogos O Grêmio entra em campo novamente no dia 24 de janeiro, domingo, contra o maior rival, o Internacional, no Beira Rio. Já o Galo encara o Vasco, sábado, 23, às 21h, em São Januário.

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