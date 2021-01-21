Sampaoli se mostra satisfeito e evita cobranças após empate com o Grêmio

Crédito: Sampaoli se mostra mais sereno nesta fase final de Brasileirão com seus jogadores-(Bruno Cantini/Agência Galo

Para o torcedor do Atlético-MG, o empate por 1 a 1 com o Grêmio, foi frustrante pois o time mineiro estava ganhando a partida até a parte final do jogo, quando sofreu o empate, aos 39 do segundo tempo, gol de Everton.

Entretanto, quando o atleticano acha que o técnico Jorge Sampaoli vai se irritar e cobrar os jogadores em suas coletivas, ele tem se mostrado compreensível, sendo até elogioso com o time.

E, no duelo com a equipe gaúcha, o técnico do Galo disse que ficou satisfeito com o desempenho, mesmo ressaltando que o alvinegro poderia ter saído com os três pontos. Ele explicou a cinco mudanças, alegando que há muitos atletas cansados.