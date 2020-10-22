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Sá Pinto diz que o Vasco merecia a vitória e reclama de falta em Parede: 'Ele me disse que tomou um pontapé'

Português estreou pelo Cruz-Maltino com derrota, mas se disse orgulhoso da atuação dos comandados contra o Corinthians. Lance reclamado é relativo à jogada do segundo gol...
LanceNet

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Publicado em 

22 out 2020 às 00:42

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 00:42

Crédito: Ricardo Sá Pinto estreou com uma atuação diferente do Vasco em relação a outros jogos (Reprodução/VascoTV
A continuidade do período que já vai em nove jogos sem vencer indica que os três pontos novamente fugiram do Vasco. E a derrota para o Corinthians, na estreia do técnico Ricardo Sá Pinto deixou no português sentimentos mistos: orgulho pela atuação, sentimento de que a vitória do Cruz-Maltino seria um resultado mais justo, mas, ao mesmo tempo, reclamações sobre uma possível falta em Guilherme Parede no lance que resultou no gol derradeiro.- A forma como preparamos o jogo foi boa, os jogadores entenderam e melhoraram muito. A equipe estava mais compacta, no bloco médio e pressionando também. Tivemos mais capacidade com a bola do que nos últimos jogos. Controlamos o adversário, que veio jogar no nosso erro. Estou muito orgulhoso pela forma como a equipe tentou. No processo defensivo e ofensivo. Sabíamos explorar os pontos fracos do adversário - valorizou, antes de concluir:
- Fizemos um segundo tempo muito bom. Poderíamos ter causado algum desequilíbrio. Tivemos oportunidades, bola na trave, arriscamos para empatar e depois reequilibramos com o Bruno (Gomes), mas sem perder velocidade com Talles, Parede e Luquinhas (Lucas Santos). Por uma má decisão aqui ou ali, poderíamos ter feito o segundo gol. Há discussão de falta no Parede, ele me disse que levou um pontapé. Teria que ver, anular o gol. Minimamente um empate. Nunca ter perdido esse jogo. Estou orgulhoso do que eles tentaram fazer. Lutaram, acreditaram. Foi um bom jogo de parte a parte. O Corinthians também foi bem, mas não merecíamos perder. Nosso processo é esse. Hoje não foi para o nosso lado, mas vai ser. Não nos resta outra coisa que não continuar - decretou.

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