Sá Pinto diz que o Vasco merecia a vitória e reclama de falta em Parede: 'Ele me disse que tomou um pontapé'

A continuidade do período que já vai em nove jogos sem vencer indica que os três pontos novamente fugiram do Vasco. E a derrota para o Corinthians, na estreia do técnico Ricardo Sá Pinto deixou no português sentimentos mistos: orgulho pela atuação, sentimento de que a vitória do Cruz-Maltino seria um resultado mais justo, mas, ao mesmo tempo, reclamações sobre uma possível falta em Guilherme Parede no lance que resultou no gol derradeiro.- A forma como preparamos o jogo foi boa, os jogadores entenderam e melhoraram muito. A equipe estava mais compacta, no bloco médio e pressionando também. Tivemos mais capacidade com a bola do que nos últimos jogos. Controlamos o adversário, que veio jogar no nosso erro. Estou muito orgulhoso pela forma como a equipe tentou. No processo defensivo e ofensivo. Sabíamos explorar os pontos fracos do adversário - valorizou, antes de concluir: