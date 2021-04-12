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Rueda detalha passos para a aprovação do projeto da Nova Vila Belmiro

Em entrevista coletiva nesta segunda, o presidente do Santos explicou o que vai acontecer na reunião do dia 20 com a WTorre e os passos seguintes do projeto...

Publicado em 12 de Abril de 2021 às 13:36

LanceNet

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Publicado em 

12 abr 2021 às 13:36
Crédito: Reprodução
Em entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira, o presidente Andrés Rueda detalhou quais os passos para a aprovação do projeto da Nova Vila Belmiro em parceria com a WTorre. Como o LANCE!/DIÁRIO DO PEIXE antecipou, uma reunião no próximo dia 2o será fundamental para a continuidade do projeto.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato Paulista- Tivemos várias reuniões e agora vai terminar na próxima reunião dia 20, quando vai ser apresentado a parte final do projeto de arquitetura e vamos tentar ajustar toda a parte comercial do projeto. Vai ser a discussão de queremos essa mudança, aquela, outra, qual vai ser a parte que vai ficar do clube das receitas da nova arena, qual o tempo do contrato. Vamos fechar todo esse modelo - afirmou o presidente.
O CEO da WTorre, Luis Davantel, está muito otimista para o encontro. Em entrevista ao DIÁRIO, ele afirmou que os números foram melhorados para a reunião do dia 20 e estarão bem em conformidade com a grandeza do Santos.
- É duro quantificar, mas em uma estimativa conservadora eu falaria em 70% de chances. A gente está bastante animado. A gente acredita que os números, a estrutura do negócio, a lógica de toda parte conceitual tem muita adesão com o financeiro. Faz muito sentido. A gente tem certeza que os números farão sentido para o Santos, mas existe expectativa de todas as partes e elas precisam ser correspondidas. A proposição que vai ser feita está dentro dos parâmetros de mercado, respeitando a grandeza do Santos. Estou indo muito otimista para a reunião do dia 20 - afirmou Davantel.Depois da reunião do dia 20, o projeto será enviado para o Conselho Deliberativo e os conselheiros poderão dar sugestões para a adequação do modelo de negócio. O último passo será a aprovação dos sócios.
- Vai ser aberto para os conselheiros entrar com pedidos, emendas, depois vamos fazer novamente a parte comercial, que pode sofrer impacto nessas mudanças, e uma vez que estiver tudo concluído e aprovado pelo conselho a ideia é que se faça uma assembleia para a aprovação dos sócios porque é um projeto muito importante para o clube - completou o presidente.
Depois de todas as aprovações, a WTorre estima em seis meses o início das obras e 24 meses para a inauguração da Nova Vila Belmiro.

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