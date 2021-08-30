Rúben Dias renova contrato com o Manchester City até 2027

O Manchester City anunciou a renovação de contrato com o zagueiro Rúben Dias até 2027. O português foi contratado na última temporada junto ao Benfica, foi eleito melhor jogador da Premier League e é tratado como peça indispensável pelo técnico Pep Guardiola.- Estou muito feliz por assinar um novo acordo. Eu venho aproveitando cada minuto desde que cheguei aqui. Jogar pelo Manchester City ultrapassou todas as minhas expectativas e é um prazer fazer parte deste plantel. Eu quero contribuir e ajudar para que tenhamos uma temporada de sucesso.
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Txiki Begiristain, diretor de futebol do clube inglês, também comentou sobre a extensão do contrato do defensor.
- É uma grande notícia para o clube. Apesar dele ter chegado há um ano, Rúben se mostrou parte vital deste elenco. Nós quisemos reconhecer sua qualidade e sua importância com um novo contrato. Ele é tudo que você quer em um zagueiro e muito mais.
O impacto de Rúben Dias no Manchester City foi imediato. Em apenas um ano na Inglaterra, o defensor conquistou a Copa da Liga Inglesa e a Premier League, além de ter chegado na primeira final do clube na Champions League.