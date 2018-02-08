Rossato pede demissão do cargo de gerente de futebol da Desportiva

Fabiano Rossato não é mais gerente de futebol da Desportiva Ferroviária. Nesta quinta-feira (08), o dirigente comunicou ao clube a sua saída da função alegando problemas pessoais. Rossato assumiu a diretoria de futebol da Tiva em dezembro de 2017, depois de Edney Costa ser eleito para seu mandato.
Rossato tocava as conversas por reforços e saídas de jogadores. Rossato gostava de participar das negociações e até de fazê-las sozinho em algumas situações.
A saída de Rossato afeta diretamente o planejamento da Desportiva para a atual temporada, já que o diretor tinha relacionamento direto com atletas, comissão técnica e membros da diretoria. Enquanto não definir um substituto, Paulo Renato da Cunha devem tomar à frente de algumas situações mais urgentes, pelo menos até que a nova diretoria seja empossada.
"Rossato é um grande profissional e por motivos pessoais ele resolveu dar um tempo em relação ao grande trabalho que ele vinha desenvolvendo no futebol da Desportiva. Agradecemos a ele pelo trabalho que fez dentro do clube. Como estamos já na metade do campeonato, vamos dar seguimento comigo, na função de diretor de futebol, e com o Tiago Feydit, como supervisor. Temos total confiança no nosso elenco para buscar a classificação para a próxima fase do Campeonato Capixaba, disse Paulo Renato da Cunha.