Rossato pede demissão do cargo de gerente de futebol da Desportiva

Fabiano Rossato não é mais gerente de futebol da Desportiva Ferroviária. Nesta quinta-feira (08), o dirigente comunicou ao clube a sua saída da função alegando problemas pessoais. Rossato assumiu a diretoria de futebol da Tiva em dezembro de 2017, depois de Edney Costa ser eleito para seu mandato.

Fabiano Rossato deixa o cargo de diretor de futebol da Desportiva Crédito: Henrique Montovanelli/Desportiva

Rossato tocava as conversas por reforços e saídas de jogadores. Rossato gostava de participar das negociações e até de fazê-las sozinho em algumas situações.

A saída de Rossato afeta diretamente o planejamento da Desportiva para a atual temporada, já que o diretor tinha relacionamento direto com atletas, comissão técnica e membros da diretoria. Enquanto não definir um substituto, Paulo Renato da Cunha devem tomar à frente de algumas situações mais urgentes, pelo menos até que a nova diretoria seja empossada.