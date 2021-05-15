Rony comemora classificação do Palmeiras e Luiz Adriano elogia boa fase do amigo: ‘Estrela brilhando’

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Autor do tento que garantiu a vitória do Palmeiras sobre o Red Bull Bragantino por 1 a 0 na noite desta sexta-feira (14), o atacante Rony explicou a agilidade no recurso que utilizou para cabecear a bola no lance do gol e destacou o empenho dos companheiros na partida:

– Lance rápido, acabei tendo a chance de fazer o gol, é difícil de explicar, foi um lance rápido. Estou feliz pelo gol e por ajudar o time. Estamos todos de parabéns pela entrega e determinação. Seguimos fortes – afirmou o atacante.

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Rony rasgou elogios ao centroavante Luiz Adriano e fez questão de revelar que os laços de amizade entre eles vão bem além das quatro linhas. O atleta disse que a parceria da dupla fortalece para o sucesso do Alviverde e reiterou a importância de manter dentro de campo:

– Amizade conta muito em campo, somos irmãos, construímos uma amizade muito grande. Ele faz parte da minha família e isso faz a diferença em campo também – endossou o camisa 7.Luiz Adriano também saiu do banco de reservas e teve papel decisivo na partida, já que a jogada do gol da vitória começou com ele. O centroavante brincou com o gol marcado pelo Rony e celebrou a boa fase do companheiro:

– Graças a Deus a estrela dele está brilhando. Ficamos felizes por ajudar a equipe. E esse elástico de cabeça foi incrível (risos) – disse o camisa 10.

Após avançar para a semifinal do estadual, Luiz falou sobre a quase eliminação na primeira fase do torneio, exaltou a força do elenco e quer todos a postos para enfrentar o próximo desafio:

– Acho que lutamos até o fim, com certeza conseguimos nos classificar graças à nossa entrega. Nunca pensamos em estar fora, vencemos um grande time como foi hoje, agora é preparar e ter o elenco à disposição, isso que fará a diferença – encerrou.