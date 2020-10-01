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futebol

Ronald Koeman comemora vitória do Barça sobre o Celta: 'Bom trabalho'

Técnico do Barcelona elogiou postura da equipe, que atuou durante boa parte do jogo com um a menos. Zagueiro Lenglet foi expulso no fim do primeiro tempo...
LanceNet

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Publicado em 

01 out 2020 às 19:13

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 19:13

Crédito: MIGUEL RIOPA / AFP
Dois jogos, duas vitórias, sete gols marcados e nenhum sofrido. O início de trabalho de Ronald Koeman à frente do Barcelona é animador. Após o triunfo sobre o Celta de Vigo, nesta quinta-feira, o comandante holandês elogiou a postura da equipe durante os 90 minutos, mesmo atuando com um a menos na maior parte do jogo.- Acho que fizemos um ótimo trabalho. Estou orgulhoso desta equipe. Trabalhamos bem, jogando com disciplina, mesmo com um jogador a menos. Estou muito contente - disse Koeman.
O técnico do Barcelona também elogiou o argentino Lionel Messi, que apesar de não ter feito gol, se movimentou bem e participou de dois tentos. Ansu Fati, que marcou o primeiro gol, também recebeu elogios.
- Ambos muito bem, como toda a equipa. Leo (Messi) trabalhou muito sem a bola e foi muito importante - afirmou.
Sobre o sorteio dos grupos da Liga dos Campeões, que foram definidos nesta quinta-feira, Koeman acredita que seu time não terá problemas para se classificar.
- Juventus e Barcelona são os dois mais fortes e devemos continuar neste torneio. Mas terá de ser provado em campo.

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