Ronald Koeman comemora vitória do Barça sobre o Celta: 'Bom trabalho'

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Dois jogos, duas vitórias, sete gols marcados e nenhum sofrido. O início de trabalho de Ronald Koeman à frente do Barcelona é animador. Após o triunfo sobre o Celta de Vigo, nesta quinta-feira, o comandante holandês elogiou a postura da equipe durante os 90 minutos, mesmo atuando com um a menos na maior parte do jogo.- Acho que fizemos um ótimo trabalho. Estou orgulhoso desta equipe. Trabalhamos bem, jogando com disciplina, mesmo com um jogador a menos. Estou muito contente - disse Koeman.

O técnico do Barcelona também elogiou o argentino Lionel Messi, que apesar de não ter feito gol, se movimentou bem e participou de dois tentos. Ansu Fati, que marcou o primeiro gol, também recebeu elogios.

- Ambos muito bem, como toda a equipa. Leo (Messi) trabalhou muito sem a bola e foi muito importante - afirmou.

Sobre o sorteio dos grupos da Liga dos Campeões, que foram definidos nesta quinta-feira, Koeman acredita que seu time não terá problemas para se classificar.