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Rollo vê negócio com Huachipato encaminhado e provável permanência de Soteldo no Santos

Presidente santista diz que não há propostas pelo atacante e que ele deve ficar no Peixe, mesmo voltando a pertencer ao clube chileno...
LanceNet

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Publicado em 

04 dez 2020 às 07:40

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 07:40

Crédito: Divulgação/Santos
Aprovado há quase dois meses pelo Conselho Deliberativo, o acordo entre Santos e Huachipato pela "devolução" do atacante Soteldo e consequente perdão de uma dívida de 3,5 milhões de dólares (R$ 18,3 milhões) ainda não avançou. Contudo, o presidente santista, Orlando Rollo, acredita que o negócio está próximo de ser finalizado.
O Peixe nunca pagou a quantia acordada pela compra de Soteldo, em janeiro de 2019, e está bloqueado de realizar novos registros de atletas por conta desta pendência. Além disso, o clube chileno retiraria uma pendência de 7,2 milhões de dólares (R$ 37 milhões) e ainda pagaria 1 milhão de reais diretamente ao atacante, por pendências que o Alvinegro possui com o jogador.
Para Rollo, a demora na resolução do acordo se deu pelo fato dos advogados da equipe do Chile tentarem adicionar cláusulas que não haviam sido combinadas inicialmente.
- Situação complicada, contrato exige o ok do Huachipato do Chile, Santos no Brasil, agente na Venezuela. É burocrático. Huachipato tentou mudar algumas vezes o que foi acordado. Não é culpa deles, clubes tentam melhorar condição. E não está acostumado com a dinâmica do Conselho do Santos. Difícil eles acreditarem neste sistema, gera desgaste. Não é dolo do Huachipato, está praticamente resolvido e devemos resolver nos próximos dias - afirmou Orlando.
> Confira aqui a classificação do Campeonato BrasileiroCaso o negócio se concretize nos próximo dias, Soteldo volataria a pertencer integralmente ao Huachipato, mas permaneceria no Peixe, mas por empréstimo, até que os chilenos encontrassem um clube para negociar o camisa 10. Mesmo assim, Rollo é otimista que o atacante venezuelano fique no Peixe por mais algum tempo.
- Isso não dá para prever ainda. Atleta tem vontade de permanecer. Enquanto não chegar proposta oficial, permanece jogando no Santos. Não chegou proposta e nem sondagem. Deve ficar no Santos - disse o mandatário santista.
Soteldo é um dos principais jogadores do Peixe. Com quase dois anos de clube, ele tem 85 jogos e 17 gols marcados, sendo cinco nesta temporada. O camisa 10 anotou pelo menos um tento em todas as competições que jogou pelo Alvinegro.
* Sob supervisão de Vinícius Perazzini

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