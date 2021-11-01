Rogério Ceni acompanha time sub-20 do São Paulo em vitória contra o Flamengo, pelo Brasileiro

Crédito: Twitter/ @SaoPauloFC

Nesta segunda-feira (1), o São Paulo venceu o Flamengo pela partida de ida da semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20 de 2021. Durante o jogo, um torcedor ilustre esteve nas arquibancadas do estádio Marcelo Portugal Gouveia, em Cotia: o treinador do time profissional do Tricolor, Rogério Ceni. CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Atual técnico do time principal do São Paulo, Ceni já esteve 'do outro lado' do confronto travado pelos jovens nesta segunda-feira. Antes de assumir o Tricolor, o ex-goleiro foi técnico do Flamengo, onde conquistou o Brasileirão de 2020, na casa do São Paulo.

De volta ao time onde é ídolo como jogador, não espanta o interesse de Rogério pelas categorias de base, poiso o técnico costuma dar oportunidades e minutos de jogo aos jovens jogadores revelados em Cotia.

Em seu time, Ceni conta com Liziero, Gabriel Sara e Igor Gomes como trio fundamental para o meio de campo, além de utilizar Rodrigo Nestor em diversas oportunidades. Começando a montar o time para a próxima temporada e buscando reforços, Ceni parece enxergar a base com bons olhos e pode ter em Cotia um nomes para o elenco profissional em 2022.