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futebol

Rodrigo Caio será desfalque na próxima partida do Flamengo no Brasileirão

Zagueiro recebeu o terceiro cartão amarelo e não enfrenta o América-MG, no domingo...
LanceNet

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Publicado em 

20 set 2021 às 00:19

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 00:19

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Na derrota por 1 a 0 sobre o Grêmio, no Maracanã, o Flamengo ainda recebeu outra notícia ruim: Rodrigo Caio recebeu o terceiro cartão amarelo e será desfalque na próxima rodada do Brasileirão. Na manhã do próximo domingo, o Rubro-Negro visita o América-MG, no Independência. A partida será às 11h.Antes do duelo pelo Brasileirão, o Flamengo volta a campo na quarta, pela Libertadores. Neste jogo, Rodrigo Caio está à disposição de Renato e seguirá como titular. Nas últimas partidas, o camisa 3 atuou ao lado de Léo Pereira. Gustavo Henrique é outra opção, enquanto David Luiz, recém-contratado "corre" para se colocar a serviço do treinador Renato Gaúcho e poder estrear.

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