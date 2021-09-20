Rodrigo Caio será desfalque na próxima partida do Flamengo no Brasileirão

Na derrota por 1 a 0 sobre o Grêmio, no Maracanã, o Flamengo ainda recebeu outra notícia ruim: Rodrigo Caio recebeu o terceiro cartão amarelo e será desfalque na próxima rodada do Brasileirão. Na manhã do próximo domingo, o Rubro-Negro visita o América-MG, no Independência. A partida será às 11h.Antes do duelo pelo Brasileirão, o Flamengo volta a campo na quarta, pela Libertadores. Neste jogo, Rodrigo Caio está à disposição de Renato e seguirá como titular. Nas últimas partidas, o camisa 3 atuou ao lado de Léo Pereira. Gustavo Henrique é outra opção, enquanto David Luiz, recém-contratado "corre" para se colocar a serviço do treinador Renato Gaúcho e poder estrear.